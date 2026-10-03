Seray Kaya hamile mi sorusu, başarılı oyuncunun rol aldığı dizideki senaryo gereği gebe kalması üzerine izleyiciler tarafından gerçek hayatla karıştırılınca gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun gerçek yaşantısında herhangi bir gebelik durumu bulunmuyor.

İddialar tamamen asılsız. Rolünün inandırıcılığı yüzünden hayranları tarafından tebrik mesajlarına boğulan Kaya, kariyerine ve yeni projelerine odaklanmayı sürdürüyor.

Seray Kaya hamile mi ve sevgilisi kim?

Seray Kaya hamile değil; ortaya çıkan söylentiler tamamen rol aldığı dizideki hamilelik sahnesinden kaynaklanırken, ünlü oyuncu gerçek hayatta işletmeci İdris Aybirdi ile birliktelik yaşıyor. Bekar olan oyuncunun hamile olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşti.

Özel hayatı mercek altında. Bir süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ilan eden güzel oyuncu, sevgilisiyle mutlu bir beraberlik yürütüyor.

Seray Kaya'nın hayatı ve biyografisi

Başarılı oyuncu 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Oyunculuk tutkusunun peşinden giderek Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde profesyonel bir tiyatro eğitimi aldı. Dönüm noktası oldu. İlk olarak 2012 yılında Huzur Sokağı dizisiyle setlere adım attı.

Bilgi Detay Doğum tarihi 4 Şubat 1991 Doğum yeri İstanbul Yaşı 35 Eğitimi Sadri Alışık Kültür Merkezi Çıkış projesi Kadın (Şirin)

Asıl büyük patlamasını Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle gerçekleştirdi. Rolün hakkını fazlasıyla vererek tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı.

Ünlü oyuncunun rol aldığı unutulmaz diziler

Kadın dizisindeki kötü karakter performansının ardından tarihi yapım Kuruluş Osman ve dram yüklü Mahkum dizilerinde başrol oynadı. Bir Küçük Gün Işığı projesinde sergilediği anne rolüyle izleyenleri gözyaşına boğdu.

Farklı karakterleri ustalıkla canlandıran tecrübeli isim, Türk televizyonlarında aranan başrol kadın oyuncuları arasına girdi. Yeni projeleri ve ekran yolculuğu heyecanla takip ediliyor.