Seferihisar’ın "Turuncu Bayramı”na geri sayım Seferihisar’ın köklü geleneklerinden biri olan Mandalina Şenliği, bu yıl 25’inci kez düzenleniyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından organize edilecek olan şenlikte, gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler, dans gösterileri, sahne performansları ve mandalina temalı yarışmalar ziyaretçileri bekliyor.

Hazırlıkları tamamlanan 25. Mandalina Şenliği, 7 Aralık Pazar günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden hareket edecek kortej, turuncunun enerjisini tüm ilçe sokaklarına taşıyacak.

Ardından şenlik alanında gün boyu devam edecek etkinliklerde; halk dansları, bale gösterileri, gençlik kulüplerinin performansları ve müzik gruplarının konserleri ile festival coşkusu yaşanacak.

Mandalinanın kültürel ve ekonomik değerine dikkat çeken şenlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da “En İyi Mandalina”, “Mandalinalı Hediyelik Eşya”, “Mandalinalı Yiyecek” ve “Mandalinalı Tatlı” yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca yoğun ilgi gören Mandalina Kral ve Kraliçesi yarışması da şenliğin en renkli etkinlikleri arasında yer alacak.

Gün boyunca sürecek gösteri ve etkinliklerin ardından, şenliğin finali Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Haluk Levent’in vereceği konserle yapılacak.

“Seferihisar’ın toprağına, üretimine ve üreticisine sahip çıkıyoruz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Seferihisar’ın bereketli toprakları, yüzlerce yıllık üretim kültürüyle iç içe büyümüş bir miras. Seferihisar’ın toprağına, üretimine ve üreticisine sahip çıkıyoruz.

25 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Mandalina Şenliği’ni coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi turuncu bayramımıza davet ediyorum” dedi