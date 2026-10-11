Son Mühür- Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarını alma planları yapan Galatasaray'da gözler Barcelona maçına çevrildi.

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.

Üçüncü Galatasaray maçı olacak...



Guis Galatasaray taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim.

2023'de Şampiyonlar Ligi elemesinde Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendiği ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında 2025: Eintracht Frankfurt'un 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmalarda Guida düdük çalmıştı.

1996'da başldığı hakemlik kariyerinde Seri A'da 200'ün üzerinde maç yöneten 45 yaşındaki İtalyan hakemkolay sarı kart göstermesiyle tanınıyor.

Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.