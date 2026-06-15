PARKLARIN BAKIM ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE SIHHİ TESİSAT, BOYA, KAYNAK VE MUHTELİF MALZEME ALIMI



Parkların Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat, Boya, Kaynak ve Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1077782

1- İdarenin 1.1. Adı : BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Naldöken Mahallesi 129/10 Sokak BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02329992929 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.07.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu (Fevzi Çakmak Cad: No.38 Kat:3 Bornova/İZMİR)



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Parkların Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat, Boya, Kaynak ve Muhtelif Malzeme Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kısım 89 Kalem Muhtelif Malzeme, 1 Kısım 10 Kalem Kaynak Malzemesi, 6 Kısım 28 Kalem Boya Malzemesi ve 12 Kısım 83 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi olmak üzere, toplam 44 Kısım 210 Kalem Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bornova Evka-3, 4. Sanayi Bornova Belediyesi Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ambarları 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 30 takvim günü içinde malzemelerin tamamı eksiksiz ve teknik şartnameye uygun olarak teslim alınacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihidir.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.