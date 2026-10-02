Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni yıl gelir artışları için bekleyiş hızlandı. 2026 yılının son altı aylık dönemindeki fiyat artış hızına endekslenen SSK ve Bağ-Kur ödemeleri, kurumların açıkladığı her yeni verinin ardından yavaş yavaş şekilleniyor. İki aylık kesinleşmiş oranların üzerine eklenecek olan yeni istatistikler, yurttaşların alım gücünü belirleyecek nihai zammın en önemli sinyallerini verecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Temmuz ayında yüzde 1,78 ve ağustos ayında yüzde 1,84 olarak kayıtlara geçen artışların ardından, kümülatif oranın yüzde 3,66 seviyesine ulaşmasıyla birlikte piyasalar 5 Ekim Pazartesi gününe odaklandı. Üçüncü veri niteliği taşıyan eylül ayı rakamlarının bu tarihte ilan edilmesiyle, altı aylık maaş belirleme sürecinin tam yarısı geride bırakılmış olacak. AA Finans tarafından sektördeki ekonomistlerin iştirakiyle gerçekleştirilen beklenti anketinde ise eylül ayına yönelik enflasyon tahmini yüzde 2,18 şeklinde duyuruldu.

YÜZDE 10,11 ZAM SENARYOSUNA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Aynı anket sonuçlarında 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalamasının yüzde 29,66 bandına oturduğu görülüyor. Bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesi ihtimalinde, yılın ikinci yarısındaki toplam farkın yüzde 10,11 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Günümüzde 23 bin 552 lira olarak uygulanan taban aylığın, bu oranda bir artışla revize edilmesi halinde yeni yılda 25 bin 933 liraya tırmanması bekleniyor. Böylelikle en düşük gelire sahip vatandaşın maaşına yansıyacak farkın yaklaşık 2 bin 381 lira olacağı hesaplanıyor. Ancak taban aylıklardaki resmi tutarların sadece enflasyon verisiyle değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek yasal düzenlemelerle kesinleştiğini hatırlatmak gerekiyor.

OCAK 2027 TAHMİNİNE GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA LİSTESİ

Masadaki yüzde 10,11'lik zam öngörüsünün mevcut kök aylıklara yansıması halinde ortaya çıkacak yeni gelir tablosu şu şekilde sıralanıyor:

24.000 TL alanların maaşı: 26.426 TL

25.000 TL alanların maaşı: 27.528 TL

30.000 TL alanların maaşı: 33.033 TL

35.000 TL alanların maaşı: 38.539 TL

40.000 TL alanların maaşı: 44.044 TL

50.000 TL alanların maaşı: 55.055 TL

60.000 TL alanların maaşı: 66.066 TL

70.000 TL alanların maaşı: 77.077 TL

80.000 TL alanların maaşı: 88.088 TL Ocak 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İçeriği Görüntüle

90.000 TL alanların maaşı: 99.099 TL

99.000 TL alanların maaşı: 109.009 TL

KESİNLEŞMİŞ ZAM ORANI HANGİ TARİHTE NETLİK KAZANACAK?

SSK ve Bağ-Kur mensuplarının 2027 yılındaki aylıklarını resmi olarak mühürleyecek asıl rakamlar, aralık ayına ait enflasyon verisinin sisteme girilmesiyle ortaya çıkacak. Ekim, kasım ve aralık aylarındaki tüketici fiyat endekslerinin de hesaba katılarak kamuoyuna duyurulacağı Ocak 2027 itibarıyla, masadaki tahminlerin ne yönde değiştiği netlik kazanacak. Şu an ortaya konan yüzde 10,11'lik oran tamamen güncel piyasa öngörülerine dayanan bir simülasyonu ifade etmektedir.