Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelmesiyle birlikte ilçede ivme kazanan “toplumcu belediyecilik” vizyonu, kentin dört bir yanını saran yeni projelerle taçlanıyor.

Hayata geçirdiği projelerle, sadece sosyal adaleti güçlendirmekle kalmayıp emeği merkeze alan, dayanışmayı büyüten ve kentin öz gücünü harekete geçiren Narlıdere Belediyesi; Narbel Düğün Salonu’ndan Emekliler Lokali Huzur Şubesi’ne, Narista Ilıca ve Narista Hayat Kafe’den Yukarıköy Üretici Pazarı’na kadar birçok projeyi en kısa sürede Narlıderelilerle buluşturmayı hedefliyor.

“ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve gelirken ilçe sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirecek, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltacak projelere öncelik vereceklerini ifade ettiklerini hatırlatarak, “İki şubesiyle hizmet veren Emekliler Lokalimizi, Narista Kahve Büfelerimizi ve Kent Lokantamızı bu anlayışla hizmete sunduk. Narlıdere’de yaşayan bir dedemiz torununu alıp dışarı çıktığında ‘Acaba burada oturabilir miyim?’ diye düşünmesin istedik. Genç bir kardeşimiz arkadaşlarıyla buluştuğunda kahve fiyatlarını hesaplamak zorunda kalmasın dedik. Sosyal tesislerimizle vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırdık ve kent yaşamından eşit şekilde faydalanmalarını sağladık. Belediyemizin kaynaklarını toplumun tamamına hakkaniyetli biçimde sunduk, toplumcu belediyeciliğe öncelik verdik” dedi.

“KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ”

Narlıdereliler ve İzmirliler tarafından çok sevilen sosyal tesislere yenilerini eklemek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, “Emekliler Lokalimizin üçüncüsü olacak Huzur Şubesi’ni ve Narista Kahve Büfelerimizin yeni konsepti olacak Narista Hayat’ı ve Narista Ilıca’yı projelendirdik. Yine komşularımızın uzun süredir beklediği Narbel Düğün Salonu’nu ilçemize en kısa sürede kazandıracağız. Evliliğe adım atan çiftlerimize yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Ekonomik şartların zorlaştığı bir dönemde ‘Düğünümü nerede yapacağım?’ kaygısını ortadan kaldıracağız. Ayrıca kuracağımız Yukarıköy Üretici Pazarı ile bölgedeki sosyal hayatı canlandıracak ve yerel üreticilerimize destek olacağız. Eşitlik, hakça paylaşım ve dayanışma temelinde yükselen bir yönetim anlayışıyla, tüm komşularımızı kapsayan, kimseyi geride bırakmayan, birlikte üretip birlikte yöneten bir kent yaşamını güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

NARBEL DÜĞÜN SALONU

Narlıdere Belediyesi, ilçede uzun süredir ihtiyaç duyulan düğün salonu için çalışmalarına başladı. Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip olacak düğün salonu, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi içerisinde yer alacak.

Ailelerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmadan düğünlerini yapabilecekleri modern bir konseptle hizmet verecek düğün salonu, aynı zamanda kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

EMEKLİLER LOKALİ’NE BİR ŞUBE DAHA

Narlıdere Belediyesi’nin yoğun ilgi gören projelerinden Emekliler Lokali büyümeye devam ediyor. Çamtepe ve Ilıca mahallelerinde hizmet veren lokallerin ardından üçüncü şube Huzur Mahallesi’nde açılacak.

Haftanın her günü açık olan ve günde ortalama yüzlerce misafiri ağırlayan Emekliler Lokali, uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla emeklilerin ve her yaştan vatandaşın sosyalleşebileceği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Günlük gazetelerin, kitaplığın, satranç ve tavla gibi oyunların bulunduğu Emekliler Lokali’nde tansiyon ve şeker ölçümü de yapılabiliyor.

NARİSTA ILICA VE NARİSTA HAYAT KAFE GELİYOR

Belediyenin sevilen projelerinden Narista Kahve Büfeleri de büyümeye devam ediyor. Sahilevleri ve Park Orman şubelerinin ardından yeni şube olacak ve farklı bir konseptle hizmet verecek Narista Hayat Kafe’nin Yukarıköy’de, bir diğer Narista şubesinin ise Ilıca Mahallesi’nde hizmete açılması planlanıyor.

Narista Kahve Büfeleri’nde espresso, americano, latte, cappuccino ve mocha gibi kahve çeşitlerinin yanı sıra tatlı ve sandviç ürünleri de uygun fiyatlarla sunuluyor. Kahve zincirlerine kıyasla çok daha uygun fiyatlarla hizmet veren Narista’da ayrıca Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünler de satışa sunularak kadın emeğine ve yerel üretime destek veriliyor.

YUKARIKÖY’DE ÜRETİCİ PAZARI KURULUYOR

Narlıdere Belediyesi, tarihi Yukarıköy’de yerel üreticileri destekleyecek yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturmak için de çalışmalarına başladı. Hızır Dede Parkı’nda kurulacak üretici satış stantlarıyla yerel üreticiler artık ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturabilecek.

Yukarıköy’ün sıcak mahalle kültürünü koruyarak bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürecek olan üretici pazarı, hem Narlıdere’nin paylaşım ruhunu pekiştirecek hem de aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak.