Narlıdere'de asfalt çalışmaları için geniş kapsamlı program başlıyor! Narlıdere Belediyesi, asfalt ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte, asfaltlama çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor. Vatandaşlardan gelen taleplere göre gerçekleştirilecek asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere'mizin sokaklarını, caddelerini daha güvenli ve daha konforlu hale getireceğiz. Hedefimiz kendi görev süremiz içinde Narlıdere’mizde rekor asfaltlama gerçekleştirmek” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve geldikten bu yana, belediyenin mali yapısını güçlendirmek ve kaynakları etkin kullanımını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar yeni yatırımlara dönüşüyor.

Narlıdere Belediyesi, kış aylarının sona ermesiyle birlikte, kapsamlı bir asfaltlama seferberliği başlatıyor. Belediyenin sorumluluk sahası içinde yer alan sokaklarda asfaltsız yol bırakmamak için harekete geçen ekipler; ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Asfalt seriminin yanı sıra, asfalt kazıma, yama çalışmaları, baca kot ayarlamaları gibi uygulamaların da gerçekleştirileceği çalışmalar kapsamında; sürücüler ve yayalar ve bisiklet vb. ulaşım araçlarını kullananlar için daha konforlu bir ulaşım ağı oluşturulacak.

Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla bozulmuş yollar yenilenirken, trafik güvenliğinin de artırılması sağlanacak.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanacak asfaltlama programıyla, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent altyapısı oluşturulacak.

“HEDEFİMİZ REKOR ASFALTLAMA”

Narlıdere’nin sokaklarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yaptıkları asfalt ihalesini tamamladıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere’mizde kapsamlı bir asfalt seferberliği başlatıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızı komşularımızın ilettiği taleplere göre şekillendiriyoruz.

Güngören Caddesi 2’nci etap, Çağrı Sokak ve Gülmüş Sokak gibi en çok ihtiyaç duyulan noktalardan başlayarak Narlıdere'mizin sokaklarını, caddelerini daha güvenli ve daha konforlu hale getireceğiz. Hem trafik akışını rahatlatacak hem yaya ve yol güvenliğini sağlayacağız.

Zaten daha önce Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Mithatpaşa Caddemiz, Gürler Caddemiz ve Yıldırım Kemal Caddemiz gibi ana arterlerde ciddi bir asfaltlama çalışması yapmıştık. Hedefimiz kendi görev süremiz içinde Narlıdere’mizde rekor asfaltlama gerçekleştirmek” diye konuştu.