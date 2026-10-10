Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı. Konuşmasında Erzurumlulara Terörsüz Türkiye sürecine verdikleri destek için teşekkür eden Şahin, anne ve babalara çocuklarını kültürel değerler, inançlar ve ahlaki ilkeler doğrultusunda yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

“Erzurumlular ilk sahip çıkanlar arasında yer aldı”

Erzurum denildiğinde dadaşlık ve “Doğu’nun kilit taşı” sözünün akla geldiğini belirten Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 7 Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye çağrısına İzmir’de ilk sahip çıkan hemşehri topluluklarının başında Erzurumluların geldiğini söyledi. Şahin, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 7 Ekim 2024 tarihinde başlattığı Terörsüz Türkiye çağrısına İzmir’de ilk sahip çıkan hemşehri topluluklarının başında Erzurumlular geldi, var olsunlar. Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere, insanımızı siyasi, etnik ve ideolojik ayrılıklar üzerinden karşı karşıya getirmeye çalışanlara karşı kardeşlikten ve birlikten yana ortaya koyduğumuz duruşla Doğu’nun kilit taşı olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Verdiğiniz destek, gösterdiğiniz kardeşlik, ortaya koyduğunuz sağlam duruş için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımıza hangi medeniyetin evlatları olduğunu öğretelim”

Çocukların dijital dünyanın ve sosyal medyanın etkisi altında büyüdüğüne dikkat çeken Şahin, ailelerin kültürel değerlerin aktarılmasında sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, “Hepimiz doğduğumuz topraklardan ayrılıp buralara daha iyi yaşamak, çocuklarımızı daha iyi okutmak, onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak üzere büyükşehirlere geldik. Çalıştık, çabaladık, yuvalar kurduk. Çok şükür bugün ikinci, üçüncü kuşaklarımız bu şehirde yaşıyor. Ancak dünya öyle bir yere geldi ki artık aynı evin içinde yaşayan iki kardeş bile aynı odada kalmak istemiyor. Çocuklarımız, dijital dünyanın, sosyal medyanın her türlü kültürel etkileşimin tam ortasında büyüyor. Buradan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum: Çocuklarımızı yalnızca okullara, öğretmenlere hele hele de sosyal medyanın insafına bırakmayın. Elbette okutacak, en iyi eğitimi almalarını sağlayacak; çağın bütün imkanlarından yararlanmalarını isteyeceğiz. Fakat çocuklarımıza nereden geldiklerini, kim olduklarını ve hangi kültürün, hangi medeniyetin evlatları olduklarını da mutlaka öğreteceğiz. Dinini, diyanetini, Allah’ını, kitabını, haramını, helalini, büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi mutlaka öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehri bağlarının güçlendiği organizasyonlar çok kıymetli”

Çocuklara bırakılacak en büyük mirasın maddi değerlerle sınırlı olmadığını belirten Şahin, kültürel kimlik, inanç ve geçmişle kurulan bağın önemini vurguladı.

“Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras yalnızca malımız mülkümüz değil; onlara bırakacağımız en büyük miras kimlikleri, inançları, ahlakları ve geçmişleriyle kuracakları güçlü bağdır” mesajı veren Şahin, “Bu sebeple, Erzurum kültürünün yaşatıldığı, hemşehrilik bağlarının güçlendirildiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin bir araya getirildiği bu tür organizasyonları son derece kıymetli buluyorum. Bu tür birliktelikler yalnızca bir araya gelip hasret gidermek için değil; geçmişimizi unutmadan, geleceğimizi inşa etmek için büyük önem taşıyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, evlatlarımız hayırlı olsun” diye konuştu.