MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki Ulucak Mahallesi 3086 ada 12 parsel (kök kadastro parsel numarası Ulucak Mahallesi 778 parsel) tapu kaydındaki “Bu Bağ demir türk ve efradı ailesinin zilliyedindedir” şeklindeki Zilyetlik belirtmesi, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine Müdürlüğümüzce terkin edilmiştir. Söz konusu zilyetliğin lehtarları ve/veya mirasçıları tespit edilemediğinden iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde terkine karşı taşınmazın bulunduğu Menemen Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açma hakkı bulunduğu hususu Medeni Kanunun 1019. Maddesi gereği ilanen duyurulur.