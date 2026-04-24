MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki, Menemen İlçesi, ULUCAK Mahallesi, 3037 ada 22 parselin tapu kaydının, beyanlar hanesindeki; “ÜZERİNDEKİ EV MEHMET SAYDAM’A AİTTİR.” şeklindeki muhdesat Menemen Kadastro Birimi’nin 09/03/2026 tarih 798 Fen Kayıt Numaralı Değişiklik Beyannamesine istinaden muhdesata konu evin zeminde bulunmaması nedeniyle, taşınmaz malikinin talebi üzerine, Tapu Sicil Tüzüğünün 69. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince terkin edilecektir. Söz konusu Muhdesat belirtmelerinin lehtarı ve/veya mirasçıları tespit edilemediğinden tebliğat yapılamamıştır. Hak iddasında bulununaların taşınmazların bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açılabileceği ilanen duyurulur.