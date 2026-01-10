MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki, Menemen İlçesi, Yayla Mahallesi, 1166 ada 2 parselin tapu kayıtlarının beyanlar hanesindeki; “ BİR ZEYTİN AĞACI HÜSEYİN OĞLU HASAN TOPAN A AİTTİR. BİR ZEYTİN AĞACI EMİRALEM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİTTİR.” şeklindeki muhdesat 3523-949 nolu lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 3523.949.170.03.01/134 sayılı 01/11/ 2025 tarihli yazısına istinaden muhdesata konu zeytin ağaçlarının zeminde bulunmaması nedeniyle, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine, Tapu Sicil Tüzüğünün 69. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince terkin edilmiştir. Söz konusu Muhdesat belirtmelerinin lehtarı ve/veya mirasçıları tespit edilemediğinden tebliğat yapılamamıştır. Hak iddasında bulunanların taşınmazların bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açılabileceği duyurulur.