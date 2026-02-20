Menderes Tapu Müdürlüğü

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mah. 1393 Ada 16 Parselde kayıtlı taşınmazın beyanlar/muhdesat hanesinde ‘’MUHDESAT:BEŞ AĞAÇ ZEYTİN HABİBE ÖZKAN’A AİTTİR. BİR AĞAÇ ZEYTİN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup ,söz konusu Muhdesat/Beyanın 3522/903 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 12/02/2026 tarih 3522/903-170.03.01-16 numaralı yazısı ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanununun 1026.Maddesi gereğince terkin edilmiş olup ,iş bu ilanın 7(yedi)gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30(otuz)gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususunu,kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilmeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliği olunur.