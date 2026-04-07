Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Muhtelif Baskılı ve Baskısız Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/602845

1- İdarenin 1.1. Adı : MENDERES BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 35470 - Menderes / İZMİR MENDERES/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 0 (232) 700 10 73 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Menderes Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Muhtelif Baskılı ve Baskısız Mal Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Ekli Listede Yer Alan 34 Kalem Çeşitli Miktarlarda Muhtelif Baskılı ve Baskısız Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Menderes Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : Listede belirtilen malzemeler peyderpey olarak işe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde belediye tarafından talep edilecektir. Malzemeler Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne getirilecektir. Ulaşım, nakliye, yükleme ve boşaltma yükleniciye ait olup bu işlemler sırasında oluşacak zarardan yüklenici sorumludur. Yüklenici İdare tarafından kendisine bildirilen miktarları istenilen zamanda teslim edecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.