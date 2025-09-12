Son Mühür- İstanbul ve Ankara’da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, bazı müfettişlerin maddi menfaat karşılığı vergi mükellefleriyle irtibat kurduğu tespit edildi.

Tehdit iddiası

Şüpheli müfettişlerin, inceleme ve denetim sırasında mükelleflere “yüksek cezalar kesileceği” tehdidinde bulunduğu, bunun karşılığında ise yüksek miktarlarda para talep ettikleri belirlendi.

6 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği ve çok sayıda şirket yetkilisinin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.