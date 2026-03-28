Market’in Balçova hizmete başladı: Uygun fiyat, sağlıklı ve güvenilir gıda bir arada Balçova Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Market’in Balçova hizmete başladı. İlk günden yoğun ilgi gören market, uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Balçova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Market’in Balçova, bugün itibarıyla kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

İlçede sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun koşullarda ulaşmasını amaçlayan market, ilk gününde yoğun ilgiyle karşılandı.



Çetin Emeç Mahallesi Duygu Sokak’ta hizmete giren markette; temel gıda ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ürünlerin sağlıklı, güvenilir ve erişilebilir fiyatlarla sunulması, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.





Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, projenin yalnızca bir market açılışı olmadığını vurgulayarak, “Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak. Market’in Balçova ile dayanışmayı büyüten, halkın yanında olan bir anlayışı hayata geçiriyoruz” dedi.





İlk gün itibarıyla yoğun bir katılımın yaşandığı markette vatandaşlar, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygunluğundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hayata geçirilen Market’in Balçova’nın, önümüzdeki süreçte de Balçovalıların önemli ihtiyaç noktalarından biri olması bekleniyor.





Balçova Belediyesi, yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığı bu dönemde, vatandaşların yanında olmaya ve sosyal destek projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.