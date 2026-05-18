Kooperatifleri merkeze alan plan; üretimi sürdürülebilir kılmayı, gıda güvenliğini sağlamayı, suyu ve toprağı korumayı hedefliyor. Aynı zamanda krizlere dirençli kırsal ekonomi ve gençlerin köylerde tutulmasına yönelik politikaları içeriyor.

Planı oluşturmak için ziraat odalarıyla birlikte kent genelindeki 163 kırsal kalkınma kooperatifi, 81 sulama kooperatifi ve 45 su ürünleri kooperatifiyle kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Planın ilk aşamasında kooperatif temsilcileri Başkan Tugay ile bir araya geldi, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın uzman ekipleri sahaya çıkarak tüm kooperatifleri yerinde ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucunda üreticilerin talepleri önceliklendirilerek uygulama süreci başlatıldı.

Tugay: Önceliklerimizden birisi kırsalın güçlendirilmesi

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in geleceğini planlarken en önemli önceliklerinden birinin kırsalın güçlenmesi olduğunu belirterek “Tarım Master Planımızı hazırlarken üreticilerimizi, kooperatiflerimizi ve sahadaki gerçek ihtiyaçları merkeze aldık. Bu planla birlikte amacımız; toprağımızı ve suyumuzu koruyan, iklim krizine dayanıklı, sürdürülebilir bir üretim modelini İzmir’de kalıcı hale getirmek.

Kooperatiflerimizi bu sürecin omurgası olarak görüyoruz. Bir diğer temel hedefimiz ise gençlerimizi kırsalda tutabilmek. ‘Toprağın Genç Aklı’ gibi projelerle bu dönüşümü destekliyoruz. İzmir’i yalnızca üreten değil, aynı zamanda gıda güvenliğini garanti altına alan, krizlere dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu plan, bu vizyonun somut yol haritasıdır” dedi.

Merkezde kooperatifler var

Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu tarafından yürütülen çalışmanın detaylarını Prof. Dr. Yusuf Kurucu paylaştı. Yusuf Kurucu, planda yer alan önlemlerin değişen iklim koşullarıyla uyumlu olduğunu ve bu konuda da kooperatiflerle iş birliği yapılacağını belirterek “Salma sulamayı damlamaya, damlamayı toprak altı damlamaya geçirmek, aşırı gübrelemeden kaçınmak, bilinçli hayvancılık yapmak, toprağın organik maddesini artırmak gibi çalışma hedeflerimiz var” diye konuştu.

Tarım Master Planı’nın odak noktalarından biri de, gençler. Kurucu, “Tarımsal teknolojinin gelişmesi lazım ama 65-75 yaş aralığındaki çiftçilere yeni tarımsal teknolojiyi öğretmek çok zor. Bu nedenle gençlere çok önem veriyoruz” dedi.

İzmir, dirençli gıda üreticisi

Plan, çoklu krizler çağında gıda güvenliğini garanti altına almayı hedeflerken, İzmir’in dirençli bir gıda üreticisi olmasını esas alıyor. Burada da kooperatifler; gıda üretimi ve gıda güvenliği için temel bir direnç kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kurucu, “Bireysel olarak üreticileri denetlemek mümkün değil. Ama kooperatifler, kendi ortaklarının ürettiği ürünleri denetleyebilirler. O yüzden gıda sağlığı için de bizim kooperatiflerle iş birliği yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mevcut kooperatiflerin yapılarının güçlendirilmesi için eğitimlerin başlatıldığını ifade eden Kurucu, “Amacımız çok sayıda kooperatif değil, ortağı çok olan kooperatiflerin olmasıdır” dedi.