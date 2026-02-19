KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO CİNSİ ALANI (m²) HİSSE KAMULAŞTIRMA MİKTARI (m²) MAL SAHİBİ İZMİR KONAK GÖZTEPE 944 18 Kargir Ev 207.00 1/11 18,82 Remziye -İsmail Karısı Necmi -İsmail Oğlu Şaziye -İsmail kızı Adile -İsmail Kızı Raşit -İsmail Oğlu Ayşe -İsmail Kızı Naciye -İsmail Kızı Necibe -Mehmet Nazmi Kızı

Yukarıda ada, parsel numarası ile mal sahibi yazılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Çocuk Park Alanında kısmen de yolda kalmakta olup, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince 08.10.2015 tarih ve 1837 sayı ile Belediyemiz Encümenince kamulaştırılma kararı alınmıştır.

Söz konusu taşınmazın kamulaştırma bedelini 2942/ 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 3.maddesine göre Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Uzlaşma Komisyonu ile karşılıklı olarak pazarlık usulü ile anlaşmak üzere Konak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Güneşli Mahallesi 526 Sokak No:7-9 K.6 D.33 Konak/İZMİR adresinde ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde kamulaştırma ile ilgili işlemler Belediyemizce Hukuk Mahkemeleri nezdinde açılacak davalarla devam edilecektir.

Yukarıda Adı Soyadı yazılı maliklerin adresi tespit edilemediğinden söz konusu taşınmaz maliklerine tebliğ yerine kain olmak üzere 7201 sayılı tebligat kanununun 28.maddesi gereğince ilan olunur.