BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İlçemizde yıkıma ilişkin kesinleşen Encümen Kararlarına konu ruhsatsız/ruhsata aykırı yapıların yıkılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/459211

1- İdarenin 1.1. Adı : KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : BORNOVA/İZMİR BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02329992929 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.05.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova/İZMİR

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : İlçemizde yıkıma ilişkin kesinleşen Encümen Kararlarına konu ruhsatsız/ruhsata aykırı yapıların yıkılması işi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz sınırları içerisinde tespit edilmiş 890 adet ruhsatsız yapının (50.000 m³) yıkılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bornova Belediyesi Sınırları içerisinde 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde "Benzer İş Grupları Tebliğinde" yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 17,7% 26,55% 5 Patlayıcı madde kullanmadan makine ile demirli ve demirsiz inşaatın yıkılması 17,37% 26,05% 4 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması 9,13% 13,7% 3 Her türlü ahşap çatı sökülmesi 6,69% 10,03% 2 Her türlü ahşap , kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi 2,21% 3,31% 1 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi 1,5% 2,26% 1 Ahşap döşeme sökülmesi 4,16% 6,25% 1 Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 1,92% 2,88% 1 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaattan çıkan hafriyatın nakliyesi 0,44% 0,67% 1 Patlayıcı madde kullanmadan makine ile demirli ve demirsiz inşaattan çıkan hafriyatın nakliyesi 1,33% 2% 1 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan ayrılmış demirlerin nakliyesi 7,1% 10,65% 1 Her türlü sökülen ahşap çatı nakliyesi 0,13% 0,19% 1 Her türlü sökülen ahşap, kapı kasası, kapı kanadı,pencere ve camekan nakliyesi 0,09% 0,13% 1 Sökülen Kiremit nakliyesi 0,13% 0,19% 1 Sökülen Ahşap döşeme nakliyesi 0,29% 0,39% 1 Sökülen Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj nakliyesi 0,52% 0,78% 1 Sıva Üstü Saç Tablolar (0,40-0,50 m2'ye kadar) sökümü 0,49% 0,73% 1 Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi saç tablolar (8 sigortalık) sökümü 0,22% 0,33% 1 Anahtarlı Otomatik Sigorta (16 A.e Kadar) sökümü 0,09% 0,13% 1 360° Hareket Sensörlü Tavan Tipi Armatür (Tip B1 armatür benzeri) sökümü 0,13% 0,19% 1 Tip U Etanj Florasan armatür sökümü 0,72% 1,08% 1 Floresan Armatür (T1-1x20 W.lık) sökümü 0,72% 1,08% 1 Gömme normal anahtar sökümü 1,48% 2,22% 1 Gömme topraklı priz sökümü 1,96% 2,94% 1 Lavabo (40x50) cm vidalı sökümü 0,21% 0,31% 1 Lavabo Tesisatı Birinci Sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) sökümü 0,16% 0,24% 1 Ayna Takriben (40x60) cm. sökümü 0,14% 0,21% 1 Etajer Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf sökümü 0,14% 0,21% 1 Alaturka hela taşı. ( Plastk sifonlu takriben 50x60 cm.) sökümü Ekstra sınıf 0,58% 0,87% 1 Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı sökümü 0,36% 0,54% 1 Eviye paslanmaz çelik takriben (50x60x22) cm sökümü 0,28% 0,42% 1 Eviye tesisatı. Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf) sökümü 0,32% 0,47% 1 Akrilik boy küveti beyaz (70x150x40) cm. sökümü 0,2% 0,3% 1 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryası sökümü (TS EN 200 Birinci kalite) 0,39% 0,58% 1 Beyaz akrilik duş teknesi (Mono blok gövde) 70x70x11 cm. kare sökümü 0,13% 0,2% 1 1/2 " Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. Sökümü 0,04% 0,06% 1 Sabunluk (Süngerlik) Takriben 16x16 cm. sökümü 0,03% 0,04% 1 Kağıtlık (fayans) sökümü 0,09% 0,13% 1 Yer süzgeci. Sert plastik 10x10 cm. sökümü 0,18% 0,27% 1 Soğuk su sayacı 25 Ø mm. (1") vidalı sökümü 0,27% 0,4% 1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.