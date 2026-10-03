İzmirli genç yüzücü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi hedefinde çıktığı ilk parkurdan büyük bir başarıyla döndü. 18 yaşındaki Savcıgil, Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasındaki yaklaşık 32 kilometrelik Catalina Kanalı’nı 10 saat 27 dakikada tamamladı.

Bu dereceyle Catalina Kanalı’nı geçen en hızlı kadın yüzücü olan Savcıgil, aynı zamanda parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu unvanını aldı.

Gece suya girdi, sabah kıyıya ulaştı

Savcıgil’in Catalina Kanalı’ndaki yüzüşü 1 Ekim gecesi başladı. Yaklaşık 32 kilometrelik parkur, 2 Ekim sabahı tamamlandı. Genç yüzücüye yol boyunca antrenörleri Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi’ni tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı’nın yanı sıra babası Ayhan Savcıgil de eşlik etti. Kanocu John Trevino ve iki hakem de geçiş boyunca teknede yer aldı.

Başarıları peş peşe geliyor

Savcıgil bu yıl daha önce de önemli derecelere imza attı. 2-8 Mart tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalamada bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Genç yüzücü, 13 Haziran’da ise İtalya’da düzenlenen Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte tamamladı. Bu parkuru geçen ilk Türk sporcu olan Savcıgil, yarışın genel klasmanında da birinci oldu.