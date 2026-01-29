KEDİ VE KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR

Kedi ve Köpek Maması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/147369

1- İdarenin 1.1. Adı : TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : CUMHURİYET MAH. 29 EKİM CAD. TİRE BELEDİYESİ NO: 19 TİRE / İZMİR TİRE/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322701162 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 13.02.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:19

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Kedi ve Köpek Maması 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, 40.000 Kilogram Kedi ve Köpek Maması, 2.000 Adet Teneke/Konserve Mama Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakım Evi ( İbni Melek Mah. Hüseyin Ağa Köprüsü Küme Evler No: 10/A TİRE / İZMİR) 3.4. Süresi/teslim tarihi : İhale konusu ürün işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde İdaremize tutanak karşılığı teslim edilecektir. Teslim edilecek tüm ürünler aynı marka ve/veya aynı seriden olmalıdır. Ayrıca mamalar, yürürlükteki mevzuatta yasaklanmış hiç bir maddeyi içermemelidir. Her türlü nakliye giderleri yükleniciye ait olacaktır. Mal sevkiyatlarında mutlaka yüklenici tarafından irsaliye düzenlenecektir. İşin süresi 31.12.2026 tarihine kadardır. 3.5. İşe başlama tarihi : 27.02.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İmalatçı(Üretici) Belgesi/Yetkili Satıcı Belgesi/İthal İzin(Uygunluk) Belgesi Yem İşletmesi Onay Belgesi/Yem İşletmesi Kayıt Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İmalatçı(Üretici) Belgesi/Yetkili Satıcı Belgesi/İthal İzin(Uygunluk) Belgesi Yem İşletmesi Onay Belgesi/Yem İşletmesi Kayıt Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.