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KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/203

KARAR NO : 2023/307

Davacı METİN DİKMELİK tarafından davalılar Ahmet Belenlioğlu, Zehra Sylwıa Sandra KAZ, Mustafa Michel KAZ, Elzbieta Wanda KAZ, Deniz Jan KAZ , Zehra KAZ, VS. aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Aşağıda isimleri bildirilen davalıların tebligat adreslerinin her türlü araştırmaya rağmen tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek Mahkememizin 14/09/2023 TARİH , 2023/203 ESAS ve 2023/307 KARAR NO sayılı " GEREKÇELİ KARAR" ın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

"Davanın KABULÜ İLE;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli mah/köy, cilt no 33, hane no 183, bsn 2 de nüfusa kayıtlı Hasan ve Kadriye kızı 01/07/1929 doğumlu 39424612056 tc nolu Sevim Dikmelik ile Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler mah/köy, cilt no 10, hane no 7, bsn 17 de nüfusa kayıtlı İbrahim Ekrem ve Şefika kızı 01/07/1929 doğumlu 11090863390 tc nolu Fatmana Kaz'ın aynı kişi olduklarının tespiti ile gerekli ilişkilendirmenin nüfus müdürlüğünce yapılmasına,

Dair davacı asil ile davalı idare temsilcisinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde İzmir BAM ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. "

Aşağıda isimleri bildirilen davalılara tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

DAVALILAR ;

1- ZEHRA SYLWIA SANDRA KAZ (TC.NO : 27437323472 ) Mustafa ile Elzbıeta Wanda dan

olma Aztyn Polanya 01/10/1979 D.lu

2-MUSTAFA MİCHEL KAZ : (TC.NO : 27446323180) Mustafa ile Cemile den olma, Havre

12/11/1972 D.lu

3-ELZBİETA WANDA KAZ ;

4-DENİZ JAN KAZ : (TC.NO : 27434323536 ) Mustafa ile Elzbieta Wanda dan olma, Bourgoin

Jallıev Fransa 10/04/1982 D.lu

5-ZEHRA KAZ : (TC.NO : 27449323026 ) Mustafa ile Cemile den olma, Foça 03/02/1968 D.lu