SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında, adli operasyon öncesinde gerçekleşen finansal hareketler mercek altına alındı. Dosyaya giren finansal analiz raporları ve banka hesap dökümlerine göre, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat çift Y.Y.K. ile eşi G.K.’nin sermaye piyasalarındaki yüksek hacimli alım-satım işlemleri soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Tek Hissede 2,5 Milyarlık Net Kazanç İddiası

Sabah'ın haberine göre Beyoğlu merkezli bir hukuk bürosunda faaliyet gösterdikleri öğrenilen avukat çiftin portföy incelemelerinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve denetim organlarının tespitlerine göre, çiftin son bir yıllık süreçte borsa yatırımlarını yalnızca tek bir şirketin hisselerinde yoğunlaştırdığı iddia edildi. Katılımevim (KATLEV) paylarında yürütülen bu işlemlerde başka hiçbir hisse senedinin alınıp satılmadığı kayıtlara geçti. Dosyadaki finansal dökümlere göre çiftin KATLEV hisselerine yatırdığı toplam ana para 2 milyar 320 milyon lira olarak hesaplandı. Soruşturma ve fon operasyonu başlamadan kısa bir süre önce ellerindeki tüm payları elden çıkaran çiftin toplam satış tutarı ise 4 milyar 854 milyon liaya ulaştı. Yapılan bu zamanlaması manidar satışlar sonucunda, çiftin tek bir hisse senedinden elde ettiği net kar 2 milyar 534 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Hesap Dökümlerindeki Ayrıntılar

Soruşturma dosyasına giren kişisel hesap dökümleri, karın eşler arasındaki dağılımını da net bir şekilde ortaya koydu: G.K.'nın KATLEV hisselerine toplam 1 milyar 864 milyon lira yatırdı. Operasyon öncesi gerçekleşen satış sonrasında 3 milyar 924 milyon lira tahsil eden G.K.’nin bu işlemden sağladığı net nakit kazanç 2 milyar 60 milyon lira olarak kayıtlara girdi. Y.Y.K.:'nın da aynı hisse senedinde 456 milyon lira tutarındaki yatırımını kapatıp 930 milyon lira tahsilat yaptı. Y.Y.K.’nin bu alım-satımdan elde ettiği net kar 474 milyon TL olarak belirlendi.

Finansal Hukuk Açısından Süreç Nasıl İşleyecek?

Genişleyen soruşturmada yargı makamları ve mali uzmanlar özellikle iki temel başlık üzerinde duruyor:

Bilgi Suistimali (Insider Trading) İddiaları: Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106. maddesi kapsamında, henüz kamuya açıklanmamış ve hisse değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak menfaat temin etmek ağır cezai yaptırımlara tabidir. Soruşturma birimlerinin, adli operasyon öncesinde gerçekleşen bu tam zamanlı çıkışın bir 'içeriden öğrenenlerin ticareti' veya 'önceden haber alma' neticesinde olup olmadığını titizlikle incelediği öğrenildi.

Aklama ve Kaynağı Belirsiz Gelir İncelemesi: Yatırılan 2,3 milyar liralık devasa ana paranın kaynağı ve bu büyüklükteki bir sermayenin transfer yolları da mali polis ile MASAK’ın takibinde. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK m. 282) şüphesi çerçevesinde, söz konusu paranın fon soruşturmasındaki ana para trafiğiyle bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

