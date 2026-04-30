KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KARAYOLLARI deDENETİM İSTASYONLARINDA BULUNAN AKS KANTAR PLATFORMUNUN VE SİSTEM DONANIMLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI (2026) YAPIM İŞİ

Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantar Platformunun ve Sistem Donanımlarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması (2026) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/736472

1- İdarenin 1.1. Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi C BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324935000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.05.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantar Platformunun ve Sistem Donanımlarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması (2026) Yapım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları Denetim İstasyonunda Sistem Donanımlarında Bulunan Arızanın Giderilmesi 48 adet, Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Aks Kantarının Bakım ve Kalibrasyonunun Yapılması(Bir Aks Kantarı İçin) 24 adet ve birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar diğer işler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki KDİ’ler 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Aks Kantarları Araç Boyut Ölçüm ve Profilleme Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemlerini içeren Türkak onaylı TS ISO 9001:2015 Belgesi Aks Kantarları İçin Ölçü, Ölçü Aletleri ve Ayar Yetki Belgesi Bilgisayar ve Çevre Birimleri - Kurallar (TS12498) Hizmet Yeterlilik Belgesi Güvenlik Sistemlerinde Kullanılan Cihazların kontrolü için (TS12540) Hizmet Yeterlilik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş Aks Kantarların Bakım Onarım ve Kalibrasyonları için iş yeri uygunluk belgesi Tartı Aletleri ve Cihazları kontrolü için (TS12962) Hizmet Yeterlilik Belgesi Trafik Sinyalizasyon Sistemleri kontrolü için (TS13170) Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ndeki (E)- Elektronik ve İletişim İşleri "I. Grup: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri” veya Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7 Maddesine istinaden "Aks Kantar Platformunun ve Sistem Donanımlarının Kurulması veya Bakım Onarımlarının Yapılması" benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Aks Kantarının Bakım ve Kalibrasyonunun Yapılması ve TSE Onayının Alınması (Bir Aks Kantarı İçin) 9,37% 14,05% 5,86 Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Aks Kantarının Bakım ve Kalibrasyonunun Yapılması (Bir Aks Kantarı İçin) 18,45% 27,67% 11,53 Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Tüm Plaka Tanıma Sistemi Kameralarının Bakımlarının Yapılması (Bir KDİ İçin) 4,04% 6,06% 2,53 Sistem Odası ve Sistem Odasında Bulunan Donanımların Bakımının Yapılması (Bir KDİ İçin) 4,31% 6,47% 2,7 Karayolları Denetim İstasyonunda Sistem Donanımlarında Bulunan Arızanın Giderilmesi (Plaka Tanıma Kameraları, Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, loop sistemi, ağırlık ve boyut mesaj panosu, boyut sistemi, NVR, UPS vb. donanımların arızalarının giderilmesi) 22,94% 34,4% 14,34 Yük Hücresi (Loadcell) Temini (Montaj Kitleri ile Beraber) 5,37% 8,06% 3,36 Yük Hücresi (Loadcell) Alt veya Üst Çelik Plaka Temini ve Montajı 1,63% 2,44% 1,02 Ağırlık ve Boyut Mesaj Panosu Temini ve Monatjı 1,36% 2,04% 0,85

Grup Adı : İş Grubu-1

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Digital Ağırlık Göstergesi (İndikatör) Ana Kartı Temini Loop Dedektör Kartı Temini Loop Kablosu Temini ve Montajı 200 mm. Çaplı Sinyal Vericinin Temini (2'li Grup) Standart Sinyal Verici Direğin Yerine Konulması (Temel Dahil) Cat 6A U/FTP Kablo Temini ve Montajı J-Box Panosu Temini ve Montajı Kompozit Menhol Temini ve Montajı Plaka Tanıma Sistemi Kamera Lensi Temini Plaka Tanıma Sistemi Kamera Muhafazası Temini 7,33% 11,03% 4,58

Grup Adı : İş Grubu-2

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Digital Ağırlık Göstergesi (İndikatör) Temini Flatörlü Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Monofaze) Temini ve Montajı 200 mm. Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı Standart Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi Standart Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi 3x2,5 mm² YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı temini ve montajı Ø110 Dış Çapında, 10 mm Et Kalınlığındaki HDPE 100 Borunun İş Başında Temini ve Montajı Plaka Tanıma Sistemi Kamerası Temini Genel Görünüm Kamerası Temini IR LED Kızılötesi Projektör Temini 5,2% 7,78% 3,23

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.