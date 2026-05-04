KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SIRA NO
İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ
İHALENİN SÜRESİ
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
Karabağlar Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımına ilişkin imtiyaz hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 36 ay süre ile açık teklif usulü ile ihale edilmesi.
36 Ay
1.757.862,99-TL/yıl + KDV (12 Ay)
52.735,89-TL
15.05.2026
14.30
Yukarıda ayrıntısı belirtilen işin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye iştirak edecek isteklilerin:
- Gerçek kişiler için
- İkametgâh belgesi veya adres beyanı,
- Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- Aslını ibraz ederek kimlik fotokopisi,
- İlgisine göre Ticaret veya Sanayi Odasından 2026 yılı içinde alınmış gerçek/tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
- İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait idari şartnamenin 7. maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10’uncu bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde 10’uncu bentte belirtilen toplama-ayırma ve geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen izin ve lisans belgesi ve eklerinde "Üretim atıkları hariç, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı R.G. yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4'te, atık tanımına uyan her türlü ambalaj ve ambalaj malzemesini (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09) atık kodlarına ilişkin işin hangi ortak tarafından yapılacağının ortak girişim beyannamesinde yazılı olması gerekmektedir.
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şartnamenin 7.12 maddesinde belirtilen araçların hangi ortak tarafından temin edileceğinin ortak girişim beyannamesinde yazılı olması gerekmektedir.
- Şartnamenin 7.7 maddesinde yazıldığı haliyle muhammen bedelin % 3’ü (Yüzde üç) oranındaki geçici teminata ait belgeyi,
- İhale ilan tarihinden sonra alınmış İdareye borcu olmadığına dair belge aslı veya noter onaylı sureti,
- Temsil durumunda noter tasdikli ihaleye katılmaya ilişkin yetki içeren vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini/sirkülerini,
- Firmaya ait İzmir ili sınırları içerisinde ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrılmasını sağlamak için faaliyet gösterecek toplama ayırma tesisinin, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 1. bendinin (ç) fıkrası ve Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesinin (ç) fıkrasının 1. bendinde yazılı olan şartları (1. Tip Tesis) ifade eden ve ihale tarihi itibarıyla geçerli olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış, teknik Şartnamenin 3.2 maddesinde yer alan (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09) atık kodlarını ihtiva eden Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi ve Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesini,
- Firmaya ait olan tekstil atıkları toplama ve ayırma tesisine ait ilgili belediyeden düzenlenmiş iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aslı veya noter tasdikli suretini,
- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belgeyi vermesi gerekmektedir.
- Teknik şartnamenin 3.3 maddesinde özellikleri yazılı bulunan ve teknik şartnamenin 6.2.3 maddesi ve alt maddelerinde sayıları ve özellikleri verilen, 5 adet aracın ruhsat fotokopileri sözleşme aşamasında İdareye sunulacaktır. Yüklenicinin kendisine ait olmak üzere ambalaj atıklarının toplanması için 2021 model ve üstü en az 4 adet araç bulundurulur. Bu araçlardan en az 2 tanesi kamyon olmak zorundadır. Diğer 2 araç kamyon olabileceği gibi kamyonette olabilir. Ayrıca cam ambalaj atığı toplamak için 1 araç (çaça diye tabir edilen) bulundurulur. Cam toplama aracı yüklenicinin kendisine ait olabileceği gibi kiralama yoluyla da temin edilebilir. Araca ilişkin ruhsat fotokopileri ve varsa kira sözleşmesi sözleşme aşamasında İdareye sunulacaktır.
- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.
- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
- İdari şartnamenin 8. maddesi ve 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
- Kiralama işleminde ilk yıl imtiyaz hakkının kiralama bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar, imtiyaz hakkı kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.
- Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 1.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.
- İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki yazılı hususları kabul etmiş sayılırlar.
İlan Olunur.