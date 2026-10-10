Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir’in Cesur Yürekleri, başantrenör Ali Reyhani yönetiminde çalışmalarına yenilenen Celal Atik Spor Salonunda devam ediyor. Geçen sezon istediği performansı sahaya yansıtamayan İzmir temsilcisi, yeni sezonda play-off hedefiyle mücadele ediyor.

“İzmir’in Cesur Yürekleri parkede”

İzmir’in Cesur Yürekleri, yeni sezonun ilk maçında 24 Ekim’de İskenderun ile karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün başkanı Berkhan Alptekin, oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Oyuncularla sohbet eden Alptekin, takımın yeni sezon hedefleri hakkında bilgi aldı ve karşılaşmaları yakından takip edeceğini belirtti.

Başkan’dan moral ziyareti

İzmir BBSK, 24 Ekim’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İskenderun Belediyesi SK’yı konuk edecek. Başkan Alptekin, oyunculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyerek sezonun sakatlıklardan uzak, fair-play çerçevesinde ve başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu. İzmir BBSK, Süper Lig’de kurulduğundan beri kümeye düşmedi. İzmir temsilcisi Avrupa’da ülkemizi en şekilde temsil etmek istiyor. Başantrenör Ali Reyhani ve tüm sporcular, İzmirlileri salona davet ediyor.