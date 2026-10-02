Soma’daki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitirien 5 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Otopsisi tamamlanan işçilerin cenazeleri ailelerine teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanıyor.

Evlilik hazırlığındaki genç madenci toprağa verilecek

Kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ramazan İnce’nin, yaklaşık iki yıldır aynı maden ocağında çalıştığı ve bir süredir evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen amca Sefer İnce, yeğeni Ramazan İnce’nin durumu hakkında;

"Ramazan, yaklaşık 2 senedir maden ocağında çalışıyordu. Bekardı, 'Evlilik için hazırlık yapıyorum' diyordu ama tam olarak da net değildi.

Görüştüğü biri vardı. Nişan hazırlığı vardı. Günü henüz belli değildi" ifadelerini kullandı.

İnce’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balıkesir’in İvrindi ilçesine nakledilecek.

İlk cenazeler ailelere teslim edildi

İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden Kerim Ören ve 37 yaşındaki Halit Ersay’ın otopsi işlemleri gerçekleştirildi.

İşlemlerin ardından Ören’in cenazesi Manisa’nın Kırkağaç ilçesine, Ersay’ın cenazesi ise Denizli’nin Çameli ilçesine sevk edildi.

Yaşamını yitiren diğer madenci, evli ve 1 çocuk babası 5 yıllık işçi Ömer Karakaya’nın cenazesinin ise işlemlerin bitiminde Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.