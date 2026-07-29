Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz düzenlediği Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sürüyor. Dün akşam gerçekleşen etkinlikte sanatçı Evrim Özkaynak sahneye çıktı. Sandalyesini, örtüsünü alan yüzlerce İzmirli akşam saatlerinde fabrikanın bahçesindeki çimlerde toplandı.

Özkaynak, repertuarındaki popüler şarkıları dinleyicilerle birlikte söyledi.

Ağustos Ayı konser programı belli oldu

Temmuz başında Merve Mete & İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle başlayan etkinlik serisi; Smyrna Ensemble ve Enes Kunduracı performanslarıyla devam etmişti. Belediyesi Basın Yayın Birimi, Ağustos ayı boyunca devam edecek ücretsiz konserlerin takvimini duyurdu.

Tüm konserler saat 21.00’de başlayacak. Program listesi şu şekilde:

3 Ağustos: Duo Cuba & Margarita

11 Ağustos: Fulya Atıl

18 Ağustos: Sedat Yüce

25 Ağustos: Dolce Band

Katılımcılar memnun mu?

Konserleri düzenli takip ettiğini söyleyen Gündüz Özsoy, "İki yıldır Karşıyaka’dan buraya geliyorum. Arkadaş grubumuzla açık havada vakit geçirmek için güzel bir fırsat oluyor" dedi.

Sıcak havalarda açık alanda vakit geçirmenin avantajına değinen Şeniz Biler, organizasyonun ücretsiz olmasının bütçe açısından önemli olduğunu belirtti. Etkinliğe katılan Mefaret ve Mehmet Demirhan çifti ile Işıl Dikici de belediyenin kültür sanat faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Ailesiyle birlikte konsere gelen Aktan Güra ise gençlerin sanata teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, etkinlik boyunca dans edip müziğe eşlik ettiklerini aktardı.



