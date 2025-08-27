Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir ve Bilecik’te orman yangınlarından etkilenen bölgelerde 350 köy evinin inşasına başlanacağını duyurdu. Yangın felaketinin ardından başlatılan çalışmalarla, afetzedeler için yöresel mimariye uygun, modern ve dayanıklı konutlar inşa edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran’da Bilecik’te, 29 Haziran’da ise İzmir’de meydana gelen orman yangınlarının ardından bu bölgeler “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte AFAD, hak sahipliği sürecini hızla sonuçlandırdı. Bu kapsamda, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konutun yapımına karar verildi.

Yöresel inşa dizaynına göre düzenlenen modern yerleşim

Konutlar, bölgenin iklim koşulları, yerel halkın ihtiyaçları ve yöresel mimari özellikler göz önünde bulundurularak tasarlandı. Toplamda 4 farklı tipte proje geliştirilirken, evlerin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla, TOKİ tarafından ihale süreçleri hızlı bir şekilde tamamlandı.

29 Ağustos’ta yeni konutların temeli atılacak mağduriyet giderilecek

Bakan Murat Kurum’un, 29 Ağustos Cuma günü İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenecek temel atma törenine katılacağı belirtildi. Törenin ardından, yangından zarar gören köylerde yeni konutların inşası resmi olarak başlayacak. Bu adım, afetzedelerin güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bakanlık, afet bölgelerindeki vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek ve bölgenin doğal dokusuna uygun yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.