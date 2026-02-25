İzmir’de ramazan sofraları büyüyor, destekler artıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca 30 ilçede iftar sofraları kuruyor. 65 bin haneye gıda paketi dağıtıyor. Kent Lokantalarında da ücretsiz iftar yemeği hizmeti veriyor. Emeklilere ise 30 milyon lirayı aşan nakdi destek var.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Ramazan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, sofralarımızı ve kalplerimizi büyüten çok özel bir zaman. İzmir’de hiçbir yurttaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Dayanışmayı büyüten, paylaşmayı çoğaltan bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bereket meydanlara taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında iftar buluşmalarını 30 ilçede tamamlayacak. İlk iftar sofrası 19 Şubat’ta Gaziemir’de kurulmuştu.

Program 19 Mart’ta Urla ile sonlanacak. Ramazan boyunca vatandaşlara 75 bin kişilik yemek sunulacak. Ayrıca İzmirli minikler için 9 bin 600 pamuk şeker dağıtılacak.

65 bin haneye gıda paketi

Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlı 65 bin hane için hazırlanan gıda paketleri de ramazan boyunca evlere teslim edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hanelere teslim ettiği paket içinde mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker yer alıyor.

Günlük 27 bin kişilik yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde hizmet anlayışıyla kentin farklı noktalarında hizmete açtığı Dayanışma Noktaları vasıtasıyla ramazan boyunca ücretsiz yemek dağıtımı da sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında Danışma Noktaları ve Dayanışma Noktası olmayan mahallelerde ihtiyaç sahibi hanelere de yemek ulaştırıyor.

Aşevleri Şube Müdürlüğü’nce 15 bini iftar olmak üzere günlük 27 bin kişilik yemek üretiliyor.

Kent Lokantalarında ücretsiz iftar yemeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı Kent Lokantalarında ücretsiz iftar yemeği de sunuluyor.

Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa’da bulunan lokantalardaki iftar yemeği uygulamasına İzmirliler de bağışlarıyla katkıda bulunabilecek.

Emeklilere nakdi destek

Başkan Tugay’ın hayata geçirdiği Emekli Dayanışma Kartı uygulaması emeklileri ramazan ayında rahatlattı. İhtiyaç sahibi emeklilere kira, market ve su faturası desteğini içeren proje kapsamında yılın ilk ödeme süreci tamamlandı.

Alışveriş desteği çerçevesinde, 9 bin 792 emekliye kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 24 milyon 480 bin lira, kira desteği kapsamında ise 2 bin 271 emekliye yine kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 677 bin 500 TL ödeme yapıldı.

2026 yılının ilk ödeme döneminde emekli alışveriş ve kira destekleri kapsamında ödenen genel toplam tutar 30 milyon 157 bin 500 lira oldu.