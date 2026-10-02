Geçtiğimiz aylarda İzmir'de kliniğinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin hakkındaki soruşturma hala devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, spiker Erhan Çelik'in doktor olan eşi Özlem Gültekin Çelik'in soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüphelilere operasyon

Bu kapsamda kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi sonucu Çelik'in yüksek dozda propofol (genel anestezi) indüksiyonu sonucu vefat ettiği belirlendi. Alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucu olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.