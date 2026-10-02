Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İZDENİZ, deniz ulaşımında oluşabilecek acil durumlara karşı Körfez'de gerçeği aratmayan, kapsamlı bir yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Üçkuyular Vapur İskelesi’nde düzenlenen tatbikatta, arabalı feribottaki bir araçta çıkan yangına müdahale senaryosu canlandırıldı.

Dalgıçlar denize atlayan yolcuları kurtardı

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ile AKS ambulansları sevk edildi. Ekipler araçtaki yangını kontrol altına alırken, yolcular güvenli bir şekilde gemiden tahliye edildi. Duman nedeniyle paniğe kapılarak denize atlayan iki kişi ise Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

İtfaiye botuyla karaya ulaştırılan kazazedeler, hipotermi riskine karşı termal battaniyelere sarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat, 22 metrelik merdivenli itfaiye aracından Türk bayrağı açılmasıyla tamamlandı.

"7 gün 24 saat görev başındayız"

Çalışmaları değerlendiren İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, tatbikatların ekiplerin müdahale hızını ve kurumlar arası koordinasyonu artırdığını belirtti. Karaman, İzmir İtfaiyesi’nin her türlü olası krize karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

