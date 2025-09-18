Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Urla ilçesiyle ilgili verilen sit kararı dikkat çekti. İzmir'in Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki taşınmazın arkeolojik sit derecesi 1. derece arkeolojik olarak yeniden tescil edildi.

Sit derecesi değiştirildi!

Atatürk Mahallesi'nde bulunan tapunun 4860 ada, 3 parselde kayıtlı 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisindeki ve koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan, özel mülkiyete ait taşınmazda yapılan çalışmalar sonucunda taşınmazın sit statüsü 1. derece arkeolojik sit olarak yeniden tescil edildi.

Tarihi zenginlik göze çarptı!

Yapılan kurtarma kazısı sonucunda; 27 adet pişmiş toprak lahit, 18 adet amphora mezar, 15 adet inhumasyon gömü, 13 adet kremasyon mezar ve 10 adet pithos gömü olmak üzere toplamda 83 adet mezar ile M.Ö. 6.-7. yüzyıla tarihlenen mezar bölme duvarları tespit edildi.