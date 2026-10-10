Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce ilk kez düzenlenen Uluslararası İzmir Seramik Çalıştayı, Kültürpark Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde başladı. Küratörlüğünü Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın yaptığı çalıştay, Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Hırvatistan, Irak, Macaristan ve Güney Kore’den sanatçıları İzmir’de bir araya getirdi. Kültürpark’ta 10 gün boyunca sürecek etkinlik, 18 Ekim saat 19.00’da yapılacak kapanış ve sertifika töreniyle tamamlanacak.

Okyay: İzmir’e bu çalıştay çok yakışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çalıştayın önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek geleneksel bir etkinliğe dönüşmesini istediklerini belirtti. Sanatçıların katkısının önemine işaret eden Okyay, Anadolu’nun kilin şekillendiği topraklar olduğuna dikkat çekti. Bornova’daki Yeşilova Höyüğü’nde 8 bin 500 yıl öncesine uzanan seramik kültürünün izlerinin bulunduğunu hatırlatan Okyay, bu mirasın günümüzde de yaşatıldığını ifade etti.

Kızılcan’dan ortak üretim vurgusu

Çalıştayın küratörü Mehmet Tüzüm Kızılcan, sanatın gelişmesinde birlikte üretmenin ve paylaşmanın taşıdığı öneme değindi. İzmirlilerin sanatçıların üretim aşamalarını yakından takip edebilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kızılcan, ortak çalışmaların ve deneyim paylaşımının sanatı güçlendirdiğini dile getirdi.

İzmir’de beş ülkeden uluslararası katılım

Çalıştayda Türkiye’den Atilla Cengiz Kılıç, Burcu Öztürk Karabey, Emre Feyzoğlu, Kaan Canduran ve Tevfik Türen Karagözoğlu eser üretecek. Uluslararası katılımcılar arasında Tayland’dan Puridon Pimsan, Hırvatistan’dan Danijela Piculjan, Irak’tan Shanyar Abdullah Salman Algarad, Macaristan’dan Maria Geszler Garzuly ve Güney Kore’den Young Soo Kim bulunuyor.

Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, kendi deneyimlerini ve seramik alanındaki teknik birikimlerini İzmir’deki çalıştay sürecine aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri’nden Shamai Gibsh ise etkinlikte konuk sanatçı olarak yer alacak.

Raku atölyesi sanatseverlere açık olacak

Çalıştayın programında, 10 Ekim’de gerçekleştirilecek Raku Atölyesi de yer alıyor. ABD’li konuk sanatçı Shamai Gibsh’in yürüteceği atölye, izleyici olarak katılmak isteyen vatandaşlara açık olacak. Seramikte kullanılan özel pişirim yöntemlerinden biri olan raku tekniği sayesinde sanatseverler, üretim sürecini yakından izleme fırsatı bulacak.

Etkinlik kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra 13 ve 14 Ekim tarihlerinde saat 20.00’de sanatçı sunumları da düzenlenecek. Sanatçılar bu buluşmalarda kendi çalışmalarını ve sanata yaklaşımlarını İzmirli sanatseverlerle paylaşacak.