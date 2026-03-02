İZMİR VALİLİĞİNDEN

İLAN

İzmir İli Menemen İlçesi Yamanlar Dağı, Karagöl Mevkii 518998D, 4267522K Koordinatlarında Yer Alan Açöldüren Kaynak Suyu Olarak Adlandırılan 0.694 lt/sn Debili Kaynak Suyunun Kiralanması amacıyla ihaleye çıkılmıştır.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı sularının kiralanmasına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Kaynak Suyu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:38 K:3 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatleri içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

İhale Edilerek Kiralanacak Kaynak Suyu Adı Cinsi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati Menemen-Açöldüren kaynak suyu Kaynak Suyu 2.975.401,70 89.262,05 10.03.2026 10.30

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

Nüfus cüzdan sureti Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, Noterden onaylı imza beyannamesi Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu İhale dokümanın alınması için T.C. İzmir Valiliği YİKOB TR 88 0001 5001 5800 7323 5896 35 IBAN no.lu hesabına 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) yatırıldığına dair dekontu,

Tüzel Kişiler;

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, Güncel Onaylı Vergi Levhası Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. İhale dokümanın alınması için T.C. İzmir Valiliği YİKOB TR 88 0001 5001 5800 7323 5896 35 IBAN no.lu hesabına 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) yatırıldığına dair dekontu.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en geç ihale saatine kadar kapalı zarf içerisinde İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş hanı No:38 K:3 Konak-İZMİR) vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.