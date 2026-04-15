7 KISIM KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/674714

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR SEFERİHİSAR NEJAT HEPKON DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Turabiye Mh. Beyler Cd. Pk:35460 Seferihisar / İZMİR SEFERİHİSAR/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02327434806 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.04.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : HASTANEMİZ SATINALMA BİRİMİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 7 KISIM KIYAFET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 7 KISIM KIYAFET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : HASTANEMİZ AYNİYAT TÜKETİM DEPOSU 3.4. Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 7 GÜN İÇİNDE BEDEN ÖLÇÜLERİ ALINMIŞ OLACAKTIR. 1. KISIM FORMA, 2. KISIM TEMİZLİK PERSONELİ (YAZLIK KIYAFETLER) 3. KISIM GÜVENLİK PERSONELİ (YAZLIK KIYAFETLER) 4. KISIM VERİ GİRİŞ PERSONELİ (YAZLIK KIYAFETLER) 5. KISIM KLİNİK DESTEK PERSONELİ 6. KISIM TEKNİK DESTEK PERSONELİ (YAZLIK KIYAFETLER) 7. KISIM EVDE SAĞLIK PERSONELİ 15.06.2026 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMELİDİR. KIŞLIK KIYAFETLER 30.09.2026 TARİHİNDE KADAR TESLİM EDİLMELİDİR. BEDEN ÖLÇÜLERİ İLE BİRLİKTE PERSONEL İSİMLERİ FİRMAYA TESLİM EDİLECEK VE KIYAFETLER TAKIM OLARAK HER PERSONELE AYRI POŞETLENİP AYNİYAT TÜKETİM DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.