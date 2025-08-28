İzmir Enternasyonal Fuarı 94’üncü buluşmaya hazır! Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından ve Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenecek, Bosna Hersek’in onur konuğu ülke olduğu İEF, ticaretin yanı sıra kültür, sanat, spor ve eğlenceyi de bir araya getirecek.

ONUR KONUĞU ÜLKE BOSNA HERSEK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları, farklı kurum ve kuruluşlar fuarda yer alacak. Bosna Hersek kültürünü yansıtan stantlarda gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş bir yelpaze İzmirlilerle buluşacak. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan diğer ülkeler. İtalya Konsolosluğu aracılığıyla Tamburi del Vesuvio müzik grubu da fuara katılarak farklı günlerde performans sergileyecek. B40 üyesi şehirlerden üst düzey yöneticiler ve yabancı heyetler de ziyaretçiler arasında yer alacak.

KORTEJ VE AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUSU

Fuarın resmi açılış töreni 29 Ağustos saat 20.00’de Lozan Kapısı İsmet İnönü Heykeli önünde yapılacak. Açılış öncesinde saat 19.30’da Gündoğdu Meydanı’ndan başlayıp Lozan Meydanı’nda sona erecek korteje, bando gösterisi ve Balkanlılar Halk Dansları Festivali katılımcılarının dansları renk katacak. Ayrıca, açılış töreninde gerçekleşecek Flying Screen gösterisi, izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

ÇİM KONSERLERİ İLE 12 GÜN BOYUNCA MÜZİK ŞÖLENİ

Fuar akşamlarının vazgeçilmezi Çim Konserleri, bu yıl da on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta buluşturacak. 29 Ağustos’ta Candan Erçetin ile başlayacak konser serisi, 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde yer alacak. 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlayacak.

SERGİLER: SANAT VE TARİH BİR ARADA

Bu yıl İEF, sergi programıyla da dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi ile Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergisine Atlas Pavyonu ev sahipliği yapacak. “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne dek gün yüzüne çıkmamış 250 fotoğrafı, 226 kişisel eşyası ve yüzlerce belgeyle tarihe ışık tutacak. Zübeyde Hanım’ın mektuplarından Atatürk’ün sağlık cihazlarına kadar birçok özel parça sergide ziyaretçilerle buluşacak. Fuarla birlikte kapılarını açacak sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekayı sanata dönüştürdüğü “Şifanın Algısı” ve ilk kez izleyici ile buluşacak “Makine Rüyaları: Ege” sergilerindeki eserler, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda teknolojiyi sanatla buluşturan güçlü bir örnek olacak. Sergi 30 Eylül tarihine kadar açık olacak.

“İZMİR’İ ÖZLEDİM”

Kültürpark’ta uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültürpark Resim Heykel Müzesi olarak kullandığı bina İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındı ve İzmirli seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adını bir sanat galerisine dönüştürüldü. Galeri, İzmirli uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile birlikte, Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu’nu sanatseverlerle buluşturacak. Sergiler, 29 Ağustos-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda ise İzmir Planlama Ajansı’nın hazırladığı “İz’in Peşinde Kentin İçinde Sergisi” yer alacak. Sergi, 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak.

GÖL GAZİNOSU FUARA HAZIR

Kültürpark’ın simge yapısı Göl Gazinosu, aslına uygun restore edilerek sosyal tesis ve Mutfak Müzesi ile olarak hizmete açılacak. Göl Gazinosu’nda yer alacak İzmir Mutfak Müzesi’nin ön sergisi fuar dönemi soyunca ziyaret edilebilecek. Nejat Yentürk’ün küratörlüğünde, üç koleksiyoncunun bağışladığı binlerce eserle oluşturulan arşiv sayesinde, müzenin Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı gastronomi müzelerinden biri olması hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL STANDINDA YER ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları da özel olarak hazırlanan stantla fuarda yerini alacak. Belediye hizmetlerinin ve projelerin tanıtılacağı stantta ziyaretçiler, A’dan Z’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yakından tanıma fırsatı bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi standında aynı zamanda spor, bilgi yarışması, dans gösterileri gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek. Belediyeler Sokağı’nda ise ilçe belediyeleri kendi stantlarında hizmetlerini tanıtırken, ilçelerine özgü turistik yerler ve ürünlerini de fuar ziyaretçilerine sunacak.

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ

Fuar, konserlerin yanı sıra tiyatro oyunları, stand-up gösterileri, uluslararası sokak etkinlikleri, çocuk atölyeleri, spor etkinlikleri ve turnuvalarıyla tam bir festival atmosferi yaşatacak. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda 1 Eylül’den 8 Eylül’e kadar sırasıyla Oyun Atölyesi – Hayvan Çiftliği tiyatro oyunu, Deniz Göktaş / Stand-up, Aşkım Kapışmak / Stand-up, Ali Congun Stand – Up,

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa” / Stand-up, Enver Ertaş “The Illusionist ” / Sihirbazlık Gösterisi, Anlatan Adam “İbrahim Türker” / Stand-up ve Tahsin Hasoğlu / Stand up gösterileri sahnelenecek. Gösteriler saat 20.00’de başlayacak.

Fuar boyunca uluslararası sokak etkinliklerinde Teddy Bears korteji, Edgar Groll, Charming Jay ve Zirk Comedy performansları, Kaskatlı Havuz’da Shadow Dance/Water Screen Projection dijital enstalasyonu İzmirlilerle buluşacak.

Gençlik ve Spor Alanı bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ahşap Sahne yanı çim alanda Red Bull etkinlikleri, motor sporları ve refleks oyunları, Satranç Deneyim Alanında mini turnuvalar, interaktif oyunlar, 7 Eylül’de ise WSBK Toprak Razgatlıoğlu yarışı izleme partisi düzenlenecek. Sanattan spora, popüler dizilerden genel kültüre kadar farklı konularda Quiz Night bilgi yarışması etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, İzmir’deki spor kulüplerinin stantları ve farklı spor etkinlikleri de bu alanda yer alacak.

ATÖLYELER VE RENKLİ ETKİNLİKLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinin katkılarıyla renkli etkinlikler de Gençlik ve Spor Alanı’nda ziyaretçilerle buluşacak. Meslek Fabrikası, seramik ve barista atölyeleri ile mobil istihdam otobüsünü alana taşıyacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi baskı, mozaik ve vitray atölyeleri ile katılım sağlayacak. ESHOT ise “Geçmişten Günümüze ESHOT” sergisi ve nostaljik mavi otobüs sergisi ile ziyaretçilere ulaşacak. Eşrefpaşa Hastanesi, kuracağı sahra çadırı ile alanda yer alacak. Engelli Çalışmaları Birimi, sokak farkındalığı etkinlikleri, Boccia sporu, kutu oyunları, destekli istihdam programı ve tekerlekli sandalye bakımı uygulamaları ile farkındalık yaratacak. Gençlik Çalışmaları Birimi ise çanta boyama, origami ve karaokenin yanı sıra yapay zeka oyun ve avatar atölyeleri, Genç İzmir Pop Orkestrası akustik performansı, iyilik duvarı, kil deneyim atölyesi, festival makyajı, balon patlatma yarışması, Erasmus+ deneyim aktarım oyunu, hafıza yarışması, GO ve XOX oyunları, tütsü ve resim deneyim atölyeleri, Japon kültürünü tanıtan yukata deneyimi ve extreme dart etkinlikleri ile fuar katılımcılarına oldukça geniş bir yelpazede deneyim yaşatacak. Kadın Çalışmaları Birimi de taş grafitisi atölyesi, dünya kahvesi atölyesi, şiddetsizlik atölyesi, kadınların İzmir haritası atölyesi, güçlenme durağı atölyeleri, bez çanta boyama atölyesi, eşitlik tüneli ve empati atölyesi ile farkındalık yaratacak. Spor Dairesi Başkanlığı da modern dans atölyesinin yanı sıra fuar boyunca yoga, tango, e-spor turnuvaları, çocuk jimnastik gösterileri ve ayak tenisi organizasyonlarıyla alana hareket katacak.

Fuar, 29 Ağustos–9 Eylül tarihleri arasında 3x3 Streetball İzmir Cup 2025 müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Alanı’nda düzenlenecek ve basketbol heyecanının zirveye çıkacağı turnuvanın finali ise 9 Eylül’de gerçekleşecek.

YEME İÇME VE ETKİNLİK ALANI

Bu yıl yenilenen ve 3 No’lu Hol karşısında yer alacak Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’na kurulacak etkinlik sahnesi, konserlerden dans yarışmalarına ve DJ performanslarına kadar dopdolu bir programla fuar ziyaretçilerine festival havası yaşatacak. Her akşam 19.00-21.00 saatleri arasında sahneye çıkacak sanatçılar arasında Gizem Ataş&Muffin Band, Sedat Yüce, Dolce Band, Ibis Maria Latin Night, Nilay Selçuk, Sevil Arnoczky, Burak Kibar gibi isimler yer alırken, İZBB Pop Orkestrası ve Kültür Orkestrası da özel performanslarıyla fuar atmosferini renklendirecek. Renkli konserleri DJ gösterileri tamamlayacak. 6 ve 7 Eylül’de düzenlenecek Dans Festivali Yarışmaları ise salsa, bachata ve kizomba tutkunlarını buluşturacak.

“İZMİR ÇOCUK OYUN ALANI” ÇOCUKLARA EŞSİZ BİR DENEYİM SUNACAK

Alanda çocuklar için özel bir bölüm de yer alacak. Deneyim odaklı eğlence anlayışıyla dikkat çeken, çocukları oyun ve eğlenceyle buluşturacak “İzmir Çocuk Oyun Alanı” survivor ve macera parkurlarından ağ labirentine, mini futbol ve bowlingden langırta kadar pek çok aktivite ile çocuklara ve ailelerine heyecan verici bir deneyim yaşatacak. Modüler yapısıyla fuar alanına özel olarak kurulacak oyun alanı, küçük ziyaretçilerin en çok ilgi göstereceği bölümlerden biri olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Çocuklar için de İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü, Dobidop Eğitim Otobüsü, Mobil Çocuk Sahne ve EÇEV etkinlikleriyle masal anlatımından oyun atölyelerine kadar dolu dolu bir program hazırlandı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, Mobil Çocuk Sahne’de 6 ve 7 Eylül’de Kendini Arayan Zürafa, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise 31 Ağustos ve 7 Eylül’de Soytarılar Okulu isimli çocuk oyunları sahnelenecek.

FUAR SÖYLEŞİLERİ

Fuar Söyleşileri, ziyaretçilere bilgi ve ilham dolu buluşmalar sunacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi önündeki çim alanda gerçekleşecek söyleşilerde; çevre, tarım, kadın hakları ve tarih gibi farklı konular ele alınacak. 3 Eylül’de Doğayla Şiddet Söyleşisi ile Gıda Egemenliğinden Gıda Güvenliğine konulu panel ziyaretçilerle buluşacak. 4 Eylül’de Standart Up Etkinliği ve İklim Değişikliği ve Kuraklığın Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri konulu sunumlar gerçekleşecek. 5 Eylül’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söyleşisi ile Geçmişten Günümüze İzmir’in Gazoz Tarihi söyleşileri olacak. 6 Eylül’de İzmir Bira ve Birahaneleri söyleşisi, 7 Eylül’de ise İnsan Kökeni üzerine imza ve söyleşi etkinliği düzenlenecek. Söyleşiler, fuar katılımcılarına hem bilgilendirici hem de interaktif bir deneyim sunacak.

HAZİNE AVI İLE 94 YILLIK TARİHE YOLCULUK

6 Eylül’de ise Kültürpark’ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek Hazine Avı oyunu, macera ve eğlenceyi bir araya getirecek. Yarışmacılar, fuarın 94 yıllık tarihine ışık tutan ipuçlarını takip ederek Kültürpark’ın saklı hikayelerini keşfedecek. Katılımcılar, fuarın ilk yıllarından günümüze uzanan unutulmaz anıların izini sürecek, her durakta tarih, kültür ve eğlencenin iç içe geçtiği şifreleri çözerek yolculuğa devam edecek. Oyunun ödül töreni aynı gün saat 18.30-19.00 arasında yapılacak.

FUAR BİG BOYZ FESTİVAL’E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Fuarın ev sahipliği yaptığı Big Boyz Festival ise 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Uzun Havuz yanında gerçekleştirilecek. “Büyüklere Oyuncaklar” mottosuyla 9 yıldır düzenlenen Big Boyz Festival, bu yıl ilk kez İEF kapsamında İzmir'de düzenlenecek. Festival; motosiklet, yelken malzemeleri, drone, olta gibi hobi ürünleri, workshoplar, stantlar, DJ performansları ve atölyelerle katılımcılarına eşsiz bir deneyim sunacak. Festivalde birçok markanın stantları yer alacak, katılımcılar hem araçları inceleyebilecek hem de interaktif etkinliklere katılabilecek.

SPONSORLAR FOLKART VE MİGROS

Geçtiğimiz yıl, 11 günde, 756 bin 635 ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da 12 günde şehrin ve ülkenin uluslararası vitrini olmayı hedefliyor. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. Fuar giriş ücretleri tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek fuar, her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.