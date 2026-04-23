İzmir, çocuk politikalarında çıtayı yükseltiyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, erken çocukluk eğitiminden teknoloji üretimine, ebeveynlerin güçlendirilmesinden kentsel adalete kadar uzanan devasa bir hizmet ağını hayata geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni tüm çalışmalarının merkezine koyan İzmir, çocukları sadece korunması gereken bir grup değil, kentin bugününün ve geleceğinin eşit hak sahibi yurttaşları olarak konumlandırıyor.

Bu vizyoner yaklaşım sayesinde İzmir, çocuk politikalarını stratejik plana en güçlü şekilde entegre eden Türkiye’deki ikinci büyükşehir oldu.

Tugay: Çocukların hakları bizim için bir tercih değil, yükümlülüktür

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kentte Çocuk Olmak: Türkiye’de Parklar, Politikalar ve Uluslararası Deneyimler” raporu, İzmir’in çocuk odaklı yönetim başarısını tescilledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu başarıyı şu sözlerle özetliyor:

“Bir kentin adil, sağlıklı ve sürdürülebilir olup olmadığı, çocuklara sunduğu yaşam olanaklarıyla ölçülür. Biz İzmir’de çocukları kentin eşit hak sahibi yurttaşları olarak görüyoruz. Çocukların oyun hakkı, güvenli ve erişilebilir kamusal alanlara ulaşımı ve karar süreçlerine katılımı bizim için bir tercih değil, temel bir yükümlülüktür.”

Bütçe dostu eğitim modeli: Yuvamız İzmir

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, binlerce aileye umut oluyor. Son iki yılda sayısı 22’ye çıkarılan merkezlerin, 2026’da 30’a ulaştırılması hedefleniyor. Mevcut durumda 36-66 ay arası 1600 çocuğa uzman eğitim desteği sunuluyor.

Başkan Tugay’ın talimatıyla geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 50 indirimle aylık ücretler 10 bin liradan 5 bin liraya düşürülmüştü. Yeni dönemde ise aylık ücret 4 bin TL olarak belirlenerek ebeveynlere bütçe dostu bir "yuva" imkânı sağlandı.

Geleceği tasarlayan çocuklar

İzmir, sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil yetiştiriyor. Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki atölyeler, dünya çapında başarılara ev sahipliği yapıyor.

Çocuk merkezlerindeki bilim ve teknoloji atölyelerinde antrenman yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi 8056 Laissez Faire robotik takımı, FIRST Robotics Competition gibi prestijli turnuvalarda ödüller kazanarak İzmir’i temsil ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evreka robotik kodlama takımı, belediyenin sunduğu bu modern çalışma ortamlarında geleceğin mühendislik temellerini atıyor. Çocuk Merkezleri, ebeveynlerin de gelişimine odaklanan birer yaşam alanı olarak faaliyet gösteriyor.

Menemen Çocuk ve Ebeveyn Etkinlik Merkezi'nde 36-53 ay arası çocuklar için oyun alanları sunulurken, yetişkinlere yönelik 3D Programlama ve Uygulama, Dijital Okuryazarlık ve Medya Okuryazarlığı atölyeleri de yapılıyor.

İzmir Çocuk Meclisi: Çocuklar kent yönetiminde

İzmir Çocuk Meclisi, çocukların yerel yönetime katılımını sağlayan en aktif mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. 9–14 yaş arası 199 çocuğun katılımıyla kurulan meclis bünyesinde; Kentsel Haklar, Doğa ve Ekoloji, Sosyal Etkinlik Planlama, Bilgi ve Teknoloji ile Genç ve Ergen Katılımı komisyonları oluşturularak kentin geleceği çocukların gözüyle planlanıyor.

Sahada bütüncül gelişim modeli

Kent genelinde bulunan sekiz Çocuk Merkezi, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik, sosyal, kültürel ve duygusal gelişim destek programları sunuyor. Ayrıca kırtasiye desteği ve beslenme paketi yardımları ile eğitimde fırsat eşitliği derinleştiriliyor.

Sportif Yetenek Ölçümü ve "Güzel İzmir Hareketi"

Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisindeki Buz Sporları Salonu’nda 8,9 ve 10 yaşlarındaki çocukları kapsayan sportif yetenek ölçümleri ilçelere de yayılarak her çocuğun doğru branşa yönlendirilmesi sağlanıyor.

"Güzel İzmir Hareketi" kapsamında Karabağlar’da Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde güvenli yaya ulaşımı düzenlemeleri yapıldı. Ballıkuyu ve Çiğli Şirintepe’de atıl alanlar düzenlenerek kente modern çocuk parkları kazandırıldı.