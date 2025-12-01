1- Yukarıda belirtilen taşınmazların irtifak hakkı ve kiralama ihaleleri tabloda karşılarında belirtildiği usullerde Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ek hizmet binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) Bornova Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Kanunun 37nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmesi ve nüfus cüzdan suretlerini vermesi (aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) , Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) (Teminat mektupları için ilgili banka şubesinden alınacak teyit yazısı ile birlikte ibrazı gerekmektedir.)

İhaleye katılacaklar Geçici Teminat Bedelini nakit olarak yatırmak istemeleri halinde; İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası İzmir-Konak Şubesi (776) TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 numaralı hesabına ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve benzeri aracılığıyla havale ve eft yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı No:10 Konak/İzmir) alınacak onaylı belgenin (kaşe ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki belgeler ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. (Komisyona verilecek olan belgelerin asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

6-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılacaktır.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00 / 2367-2361 İLAN OLUNUR.