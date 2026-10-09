Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından belediye iştiraklerinde başlayan istifa dalgasına yeni bir isim eklendi. Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis üyesi Hacer Taş, İZELMAN A.Ş.’deki görevinden istifa etti.

Peş peşe istifalar gündeme geldi

Büyükşehir belediye şirketlerindeki üst düzey ayrılıklar üst üste yaşanırken, dün İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu ile Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Barçın görevlerinden ayrılmıştı. Başkan Tugay’ın AK Parti’ye transferinin ardından Büyükşehir’deki görevlerini bırakan bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi Saadet Çağlın oldu. Başkan Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yakın siyaset yapan isimler arasında gösterilen Çağlın, İZETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve ÇEŞTAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Henüz bir ay önce başlamıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan istifa dalgası son olarak İZELMAN A.Ş.’yi de vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Taş, henüz 13 Ekim tarihinde getirildiği İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etti.

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İl sekreterliği, Buca İlçe Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli görevler alan Hacer Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Buca ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti. Taş, CHP’de yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından partisinden istifa ederek Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’ye katılmıştı.