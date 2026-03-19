İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden büyük bayram desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 64 bin 271 haneye 1500’er lira olmak üzere toplam 96 milyon 406 bin 500 lira nakdi destek verecek.

Çölyak ve fenilketonuri hastası 627 kişiye 3’er bin liradan 1 milyon 881 bin lira yatırılacak.

Emeklilere market desteği kapsamında, 10 bin 571 haneye 2 bin 500 TL’den 26 milyon 427 bin 500 lira, kira desteği kapsamında 2 bin 553 haneye yine 2 bin 500 TL den 6 milyon 382 bin 500 TL ödeme yapılacak.

Destekler için toplam 131 milyon 97 bin 500 liralık bütçe ayrıldı. İzmir Şehir Kartı’na aktarılacak destekle bizvariz.izmir.bel.tr sitesinde yer alan üye iş yerlerinden alışveriş yapılabilecek.

Tugay: Bu şehirde birbirine omuz veren kocaman bir aile var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı’nda da İzmir’de kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirterek “Son yıllarda yaşadığımız ekonomik zorlukların hepimizin hayatını etkilediğinin farkındayız. Ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu şehirde birbirine omuz veren kocaman bir aile var. Dayanışmayı büyüttükçe, birbirimize sahip çıktıkça bu zor günleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Daha aydınlık, daha bereketli ve daha güzel günler mutlaka gelecek. Bu duygularla tüm İzmirlilerin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Büyükşehir ihtiyaç durumunda yardım elini esirgemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca 30 ilçede iftar sofraları kurdu, ihtiyaç sahibi 65 bin haneye gıda paketi dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde hizmet anlayışıyla kentin farklı noktalarında hizmete açtığı Dayanışma Noktaları vasıtasıyla ramazan boyunca ücretsiz yemek dağıtımı da sürdü.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı Kent Lokantalarında ücretsiz iftar yemeği hizmeti verildi.