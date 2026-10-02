Son Mühür- Hafta başına Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle bir kez daha tüm gözlerin üzerine çevrilmesine neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi.

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, ''Cemil Tugay'ın bize istifasına yönelik bir dilekçesi, bir başvurusu falan yok. E-devlet 'ten istifa etmiş, (DERBİS) Derbis Dernekler Bilgi sisteminden bizim önümüze düştü. Tugay'ın istifasından bu şekilde haberimiz oldu'' mesajı verdi.

Sosyal demokratlıktan vaz mı geçtin?

İzmir'in bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti arasındaki sıcak gelişmeleri kendilerinin de takip ettiğini belirten Cengiz Onur,

''Kendisi 2019'da Karşıyaka Belediye Başkanı seçildiğinde çok verimli etkinlikler gerçekleştirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra SDD Genel Merkezi'nden gelen ekiple kendisini ziyaret edip sunduğumuz projelerin hiçbiri yaşama geçmemişti zaten. İzmir'de daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracı sonrası gelen istifalarla Cemil Tugay'ın istifası arasında bir bağ olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu.

Başkan Cemil Tugay'a seslenen Cengiz Onur,

''SDD'den istifa ederek sosyal demokratlıktan da mı vazgeçtiniz'' diye sordu.



SDD'de neler yaşanmıştı...



Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası eylem ve söylemlerini gerekçe göstererek ihraç etmiş, başta İzmir olmak üzere SDD'den karara tepki olarak toplu istifalar yaşanmıştı.

İzmir'de,

Hüseyin Saygılı

Ali Engin

İrfan İnanç Yıldız

Utku Gümrükçü

Onur Utkan İçli

Emrah Kazımoğlu

Yüksel Demirsoy

Birgül Değirmenci

Burak Yılmaz

Erdal Sefer

Cemal Hayati Öztürk

Yusuf Ertaş

Mehmet Öncel

Zöhre Benk istifa eden isimler arasında yer almıştı.

İzmir'de 8 istifadan sonra başka istifa gelmediğini belirten SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur,

''Bir de yönetim kurulu üyelerimiz Birgül Değirmenci ve Yüksel Demirsoy Derbis den değil yazılı olarak hem yönetim kurulu hem de SDD üyeliğinden istifa ettiler'' bilgisini paylaştı.

