İLAN

İZMİRBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/2212 Esas

KARAR NO : 2025/708

Davacı Tuncay Barut tarafından açılan sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti davası sonucunda verilen kararın davalı Hüseyin Hepşengenç'in adresi bulunmadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Dairemizce verilen 27.11.2025 tarihli karar ile;

"1- Manisa 3. İş Mahkemesi'nce verilen 19.09.2024 tarih, 2023/88 Esas ve 2024/325 Karar sayılı ilâmına yönelik, davalı Vestel...A.Ş. vekili, davalı Still...A.Ş. vekili ve davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı Kurum harçtan muaf olduğundan davalı Kurum yönünden istinaf harçları hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına

3-İstinaf talebi reddedilen davalı Still... A.Ş.'den alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın iş bu davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-İstinaf talebi reddedilen davalı Vestel...A.Ş.'den alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın iş bu davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-Taraflarca yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendileri üzerinde bırakılmasına,

6-HMK'nin 333.maddesi gereğince taraflarca yatırılan ve kalan istinaf gider avanslarının, karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda, 7036 sayılı yasanın madde 7/3 hükmü yollaması ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353 hükmü gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın niteliği ve niceliği itibariyle, aynı yasanın 361/1 hükmü uyarınca gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde, yine aynı yasanın 364/1 ve 365/1 hükümleri gereğince kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde, temyiz kanun yolu açık olmak üzere, 27.11.2025 tarihinde, oy birliği ilekarar verildi." karar verilmiş olup,

İşbu ilanın, davalı Hüseyin Hepşengenç'e (371....316, Cihan ve Hülya Oğlu, 04.07.1980 doğumlu) T.K. 31.madde hükmü gereğince gazetede yayınladığının 7.gününde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.