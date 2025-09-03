Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Kızılay Şubesi, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen önemli bir başarıya imza attı. 584 şube arasında üçüncülüğe yükselen şube, yıl sonuna kadar Türkiye birinciliğini hedefliyor.

Şube Başkanı Metin Köroğlu, bu başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, “Bu başarı yalnızca şahsıma ait değildir; gönüllülerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin, Gençlik ve Kadın Kollarımızın ve Bayraklı halkının eseridir” dedi.

“İyiliği bayrak gibi taşıyoruz”

Köroğlu, şubenin kuruluşundan bugüne kat edilen mesafeyi anlatarak, “Şubemiz 584. sıradan listeye girdi. İlk yılda 200’üncü, ikinci yılda 150’nci sıraya yükseldik. Üçüncü yılımızda ise ilk 10 hedefiyle yola çıkmıştık, bugün üçüncülük gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye birinciliğini hedefliyoruz. Bizler iyiliği bir bayrak gibi taşıyoruz. Her gönüllü dokunuş, her yardım adım adım bu başarıyı ördü” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz gönüllerde birinci olmak”

Başarı sıralamasından daha önemli olanın insanlara dokunabilmek olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Üçüncülük bizim için sadece bir sıralama değil; insanlığa dokunan ellerin, paylaşan yüreklerin sembolüdür. Asıl hedefimiz insanların gönlünde birinci olmaktır” dedi.

Kuruluşundan bu yana bir araç alarak yardım faaliyetlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Köroğlu, “Bizim tek derdimiz ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, onların dertlerine derman olabilmektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.