İLAN

İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/395

KARAR NO : 2025/489

DAVALI : MÜZEYYEN OKCU - 353329***52 )

Davacılar EMİNE ATEŞ, GÜLAY POLAT, NURAY MENTEŞ, TÜLAY DENİZ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

1-Hülya OKÇU yönünden davanın feragat nedeniyle REDDİNE,

2-Dahili Davalı Tamer KIRAR mirasçıları Sevgi Kırar, Pınar Kırar ve Ayşegül Bezcioğlu yönünden davanın kabul nedeniyle KABULÜNE,

3-Diğer davalılar yönünden davanın KABULÜNE,

İzmir ili Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 42099 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan73 m² yerinde dökme betonarme karkas taşıyıcı sistemli tek katlı bir blok konut binası ile 10 m² bir blok tek katlı yığma kargir depo olmak üzere iki MUHDESATIN DAVACILARA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİNE " karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026