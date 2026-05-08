İLAN
İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/395
KARAR NO : 2025/489
DAVALI : MÜZEYYEN OKCU - 353329***52 )
Davacılar EMİNE ATEŞ, GÜLAY POLAT, NURAY MENTEŞ, TÜLAY DENİZ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
1-Hülya OKÇU yönünden davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
2-Dahili Davalı Tamer KIRAR mirasçıları Sevgi Kırar, Pınar Kırar ve Ayşegül Bezcioğlu yönünden davanın kabul nedeniyle KABULÜNE,
3-Diğer davalılar yönünden davanın KABULÜNE,
İzmir ili Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 42099 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan73 m² yerinde dökme betonarme karkas taşıyıcı sistemli tek katlı bir blok konut binası ile 10 m² bir blok tek katlı yığma kargir depo olmak üzere iki MUHDESATIN DAVACILARA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİNE " karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026