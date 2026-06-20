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İZMİR 16. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/8

KARAR NO : 2025/131

DAVALI : YA-Sİ TURİZM GIDA NAKLİYE TEMİZLİK MADDELERİ OTOMOTİV

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ :Mustafa Kemal Cad. No.121 BBlok Bornova-İZMİR

Davacı Müteveffa Çiğdem Pastırmacıoğlu mirasçı İsmail Pastırmacıoğlu tarafından açılan tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tespit) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Asıl Davanın Kabulü ile; 57292027734 TC, 3501010001298 ss nolu Çiğdem Pastırmacıoğlu'nun 18.08.2009-05.01.2010 döneminde 1339808.35 ss Gürtek Tekstil San.Tic. Ltd.Şti işyerinde fiilen çalışmadığı, bu dönemde aslen ve fiilen Şehmus Çelik'e ( önce şahıs adına sonra Şehmus Çelik'in büyük ortak/ yetkilisi ve bilahare tek ortak olduğu Ltd.Şti'ne hizmet verdiği tespit edilmesi nedeniyle; davacının 18.08.2009-05.01.2010 döneminde 139 günlük çalışmasının 629/11 Sok, No:7 K:3 Buca/İzmir adresinde bulunan 1295671.035 ss Şehmus Çelik'e ait tekstil fason işi işyerine 01.01.2010-05.01.2010 döneminde 5 günlük çalışmasının aynı adreste bulunan 1374259.035 ss Yaşam İş Sebze Meyve Gıda Oto.Tekstil Turzm San ve Tic.Ltd.Şti'ne ait tekstil fason yerine aktarılmasına, 29.01.2010-10.05.2010 döneminde 1374225.35 ss Nateks Turz.İnş.Teks.Konf.San.Tic.Ltd.Şti fiilen çalışmadığı, bu dönemde aslen ve fiilen 1374259.035 ss Yaşam İş Sebze Meyve Gıda Oto. Tekstil Turzm San ve Tic.Ltd.Şti'ne, hizmet verdiği tespit edildiğinden 103 günlük hizmetinin 1374259.035 ss Yaşam İş Sebze Meyve Gıda Oto. Tekstil Turzm San ve Tic.Ltd.Şti'ne AKTARILMASINA,

2-14.07.2010 tarihinde Ayşe Tokyay'a ait olan Niles Tekstile yeniden girdiği ve emekli olduğu tarihe kadar bu işyerinde çalışmasına sürdürdüğü tespit edildiğinden: 1377543.35 ss Musa Karakoyun işyerinden 14.07.2010- 07.04.2011 döneminde bildirilen 265 günlük, 1409514.35 ss Gülcan Aksun işyerinden bildirelen 08.04.2011-15.11.2011 dönemi 214 günlük, 1406110.35 ss Ahmet Özkurt işyerinden 16.11.2011-05.01.2012 döneminde bildirilen 50 günlük, 1434261.35 ss Panaromos Teks.İnş.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti işyerinden 06.01.2012-31.03.2012 dönemi bildirilen 86 günlük, 1379974.35 ss Ya-Si Tur. Gıda Nak.Tem.Oto.Ltd.Şti işyerinden 01.04.2012-10.07.2012 döneminde bildirilen 100 günlük ve 1453199.35 ss Tokyay Teks.San.Tic.Ltd.Şti işyerinden 11.07.2012-16.01.2013 dönemi 187 günlük çalışmasının 1317408.35 ss Niles Teks. Konf.San Tic. Ltd.Şti'ne AKTARILMASINA,

3-Davalı Kurum tarafından kesilen yaşlılık aylıklarının kesildikleri günlerden itibaren hesaplanacak yasal faizleriyle birlikte davalı Kurum’dan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 570,70 TL harcın davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Harçtan muaf olduğundan davalı AHMET ÖZKURT , GÜLCAN ATAR , MUSA KARAKOYUN , GÜRTEK TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ , NATEKS TURZ.İNŞ.TEKS.KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., NİLES TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TOKYAY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ, YA-Sİ TURİZM GIDA NAKLİYE TEMİZLİK MADDELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YAŞAM İŞ SEBZE MEYVE GIDA OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,PANAROMOS TEKSTİL İNŞAAT TEMİZLİK TAŞORONLUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tasfiye memuru TACİ ÇALIŞKAN 'nden tahsili ile hazineye irad kaydına,

5-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 30,000,00 TL vekalet ücretinin davalılar AHMET ÖZKURT, GÜLCAN ATAR , MUSA KARAKOYUN , GÜRTEK TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ , NATEKS TURZ.İNŞ.TEKS.KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., NİLES TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TOKYAY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ, YA-Sİ TURİZM GIDA NAKLİYE TEMİZLİK MADDELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YAŞAM İŞ SEBZE MEYVE GIDA OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,PANAROMOS TEKSTİL İNŞAAT TEMİZLİK TAŞORONLUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tasfiye memuru TACİ ÇALIŞKAN 'nden müştereken ve müteselsilen alınarak mirasçılar vekiline verilmesine,

6-Davacı tarafın yapmış olduğu 9.312,20 TL yargılama giderinin davalılardan davalı AHMET ÖZKURT, GÜLCAN ATAR , MUSA KARAKOYUN , GÜRTEK TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ , NATEKS TURZ.İNŞ.TEKS.KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., NİLES TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TOKYAY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ, YA-Sİ TURİZM GIDA NAKLİYE TEMİZLİK MADDELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YAŞAM İŞ SEBZE MEYVE GIDA OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, PANAROMOS TEKSTİL İNŞAAT TEMİZLİK TAŞORONLUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tasfiye memuru TACİ ÇALIŞKAN 'nden müştereken ve müteselsilen alınarak mirasçılar vekiline verilmesine,

7-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına

8-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının, HMK 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde iadesine,

Birleşen 12.İş mahkemesinin2023/438 Esas sayılı davasının REDDİNE,

1-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Mirasçılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak mirasçı İSMAİL PASTIRMACIOĞLU'na verilmesine,

5-6100 sayılı Kanun'un 333. maddesi gereğince, taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısımlarının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Birleşen İzmir 9.İş Mahkemesinin2023/156 Esas sayılı davasının REDDİNE,

1-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Mirasçılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.201,90 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak mirasçı İSMAİL PASTIRMACIOĞLU'na verilmesine,

5-6100 sayılı Kanun'un 333. maddesi gereğince, taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısımlarının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair; 6100 Sayılı Yasanın 345 ve 7036 Sayılı Yasanın 7/3-4 fıkraları uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş; davalı Ya-Si Turizm Gıda Nakliye Temizlik Maddeleri Otomotiv San. Ve Tic.Ltd.Şti.'nin adresi zabıta marifetiyle araştırılmasına rağmen bulunamadığından, 16/09/2025 tarihli gerekçeli kararın ve Sosyal Güvenlik Kurumu vekili Av.Esin Aydın Demirci tarafından verilen 30/10/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile davalı Yaşam Tekstil ve Konfeksiyon San. Ve Tic.Ltd.Şti. Vekili Av. Mustafa Çetin tarafından verilen 07/11/2025 tarihli istinaf dilekçesinin davalı Ya-Si Turizm Gıda Nakliye Temizlik Maddeleri Otomotiv San. Ve Tic.Ltd.Şti'ne ilan yolu ile tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla; davalı Ya-Si Turizm Gıda Nakliye Temizlik Maddeleri Otomotiv San. VeTic.Ltd.Şti. iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kendisi hakkında kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/04/2026

Eki: Gerekçeli karar Evrakı, 30/10/2025 tarihli İstinaf Dilekçesi

07/11/2025 tarihli İstinaf dilekçesi