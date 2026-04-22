İLAN

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/454 Esas -2026/20 Karar

Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş tarafından mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :''Davacının davasının REDDİNE,...'' Dair, ... tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilince Gerekçedeki hata, eksik inceleme ve delil toplanması nedeniyle istinaf edildiği, 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Girol Arsal'a tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ve istinaf dilekçesine cevap verebileceği ilanen tebliğ olunur. 09/04/2026