İHALE İPTAL İLANI

SAYISAL TRUNK TELSİZ SİSTEMİ RADYOLİNK YEDEKLİLİK DONANIMI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/534426

1- İdarenin

1.1. Adı

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

Oğuzlar Mah. 1253 Sok. No:2-4 Konak - İzmir KONAK/İZMİR

1.3. Telefon numarası

:

02322931530

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

07.04.2026 - 5591

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ilkses,www.sonmuhur.com - 07.04.2026

3- İhale İptal Tarihi

:

10.04.2026

#ilangovtr Basın No ILN02446740