Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Ticaret Borsası (İTB)’de bugün yönetim belli oluyor. Pazartesi günü yapılan seçimlerde meslek komiteleri ve meclis üyeleri belli olurken, bugünkü seçimlerde ise İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile İTB eski meclis başkanı Barış Kocagöz yönetim kurulu başkanlığı için yarışacak.

Saat 10.00’da başlayan oylama 16.00’da bitecek.

Kocagöz: Özgür iradelerini kullanarak oy atıyorlar

İTB eski meclis başkanı ve yeni yönetim kurulu başkan adayı Barış Kocagöz, "Organ seçimlerinden sonra meclis üyelerimiz belirlendi, resmi olarak atanan meclis üyeleri de 53 kişi olarak Yönetim kurulu başkanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu seçimi için kabinlerde inşallah özgür iradelerini kullanarak oy atıyorlar. Bu saatten sonra projeleri defalarca söyledik, burada önemli olan İTB’nin geleceği. En iyi geleceği hangi yönetim kurulundaysa dileğimiz onun olmasıdır. Şahıslar, isimler önemli değil. Ne başkanlar geldi geçti, asıl olanlar İTB’dir" diye konuştu.

Tuncer'in yönetim listesi

Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ömer Gökhan Tuncer yönetim listesi belli oldu. Delegelerin seçimi sonucunda Tuncer yönetim başkanı olduğunda şu isimler ile yönetime girecek. Listesi şu şekilde;

ASİL ÜYELER:

NİHAT SAĞIR, DENİZ CELEP, ALİ KOYUNCUOĞLU, MUSTAFA ELMAS, ERDEM BARIŞ KILIÇ, SUAT YILDIRIM, EZGİ ULUSOY YILMAZ, EVREN BAYRAKTAR, ONUR UÇAK, NECATİ POLAT

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:



UMUT OKAN, ENGİN NOSTAR, HARUN SEYHAN, NİHAT ALPASLAN, ONUR ÇUKUR, MEHMET SARI, HASAN GÜNAYDIN, BÜLENT GÜRBÜZ, CEYHAN BOYACIOĞLU, EREN AKA

Kocagöz'ün yönetim listesi

Yönetim Kurulu Başkan Adayı Şükrü Barış Kocagöz'ün yönetim listesi belli oldu. Delegelerin seçimi sonucunda Karagöz yönetim başkanı olduğunda şu isimler ile yönetime girecek. Listesi şu şekilde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

MEHMET FATİH SÖZEN, SALİH NEJAT İBLAR, TOLGA USKUÇ, VURAL GÖZGEÇ, MUZAFFER DEMİRCİOĞLU, MURAT ŞENAY, KAZIM İLTER GÜREL, ABDULLAH ATAR, TOLGA ONAN, MEHMET SARI,

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:



AYDIN ARIKÖK, ALİ ÖZCAN, MÜMİN YAVUZ, TURGAY BAĞÇIVANOĞLU, HALİL TEPELİ, MEHMET TÜRER, ABDULHAMİT SEVİM, SEBAHATTİN DUMLU, MAYER ARDİTİ, HARUN SEYHAN, MEHMET ALP