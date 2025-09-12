Son Mühür - İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı girişiminden sonra emekli Albay Dr. Moşe Elad, Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarıyla gündeme geldi. Elad, "Sıranın Türkiye’ye gelme ihtimali var" diyerek, NATO’nun Türkiye’ye sağlayacağı destek konusunda da önemli bir yorumda bulundu.

İsrail'in agresif tutumlarına karşı tepki göstermesi nedeniyle Türkiye’nin de İsrail’in hedefleri arasında olabileceğini savunan emekli İsrailli albay Dr. Moşe Elad, "İsrail’in kırmızı çizgisi olmadığı izlenimi var. Daha önce de geçmişte, gelecekteki tepkilere önem vermeden Avrupa’nın kalbinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine suikastlar düzenledi" ifadelerini kullandı.

O olayı hatırlattı

İsrail’in yaklaşık 50 yıl önce de “kırmızı çizgileri aşarak” Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Elad, “Mossad’ın Avrupa’nın merkezinde FKÖ üyelerini, siyasi sonuçları hesaba katmadan ortadan kaldırdığını herkes çok iyi biliyor” dedi.

Emekli albaydan hadsiz sözler

Türkiye’yi hedef gösteren Elad, ikinci bir duyuruya kadar arabuluculuk faaliyetlerini durduran Katar’ın da güvende olmadığını iddia ederek, “Doha yönetimi, ABD’nin koruması altında olduklarını ve Hamas’a arabuluculuk rolü nedeniyle dokunulmayacağını düşünüyordu, ancak bu fikir çöktü. Ankara’dan talep gelirse, İstanbul veya Ankara’nın merkezinde bir İsrail saldırısı riskini Türkiye göze almaya hazır mı?” ifadelerini kullandı.

Skandal NATO iddiası

Olası bir İsrail saldırısında NATO'nun Türkiye'yi desteklemeyeceğini iddia eden Elad sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, NATO üyeliğinin kendilerine dokunulmazlık sağladığını düşünüyor. Ancak NATO konsensüsle hareket eden bir örgüt değil. Kararlar nadiren oybirliğiyle alınıyor. NATO'nun Türkiye'yi koşulsuz destekleyeceği garanti değil"