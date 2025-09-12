Son Mühür- Fırat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen tartışmalara değinerek, “Ekrem Bey, CHP'nin tek gündemi değildir. Ekrem Bey, CHP Genel Başkanı değildir” ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler doğru değil"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin partiye zarar verdiğini belirten Fırat, “Eski genel başkanımız için kullandığı ifadeler doğru değil” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca CHP’ye emek verdiğini ve öncesinde de hayatını devlete adadığını hatırlattı.

"Siyasete birçok ismi kazandırdı"

Fırat, Kılıçdaroğlu’nun partiye ve siyasete kattığı isimlere vurgu yaparak, “Şu anki genel başkanımız Özgür Özel dahil herkesi siyasete kazandırmış bir isimdir Kılıçdaroğlu. Ona karşı yapılan saldırıları doğru bulmuyorum” dedi.

"Kemal Bey linç edilirken sahip çıkılmadı"

Açıklamalarında parti içi tutuma da dikkat çeken Fırat, “Kemal Bey linç edilirken ona sahip çıkmadınız. Bugün ondan açıklama bekliyorsunuz. Bu ne kadar doğrudur, bunu kendimize sormalıyız” sözleriyle parti içi eleştirilerini dile getirdi.